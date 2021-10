Gerüchte und Leaks haben es bereits vorhergesagt, jetzt wurde Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition offiziell angekündigt. Und die legt die GTA-Klassiker 3, Vice City und San Andreas in einer gesammelten Fassung neu auf.

Wir liefern euch alle bisher verfügbaren Infos zur Remastered Collection. Was sich Möchtegern-Gangster Dimi noch vor der offiziellen Ankündigung der Spielesammlung erhoffte, könnt ihr übrigens in seiner ausführlichen Kolumne zu dem Thema nachlesen:

Alles, was ihr zur GTA Remaster-Trilogie wissen müsst

Inhalt: Was steckt drin?

Die Sammlung mit dem dezent sperrigen Namen GTA: The Trilogy - The Definitive Edition umfasst die folgenden drei Rockstar-Spiele:

Einen ersten Teaser-Trailer zur Remaster-Trilogie hat Rockstar bereits veröffentlicht, den ihr euch wie folgt ansehen könnt:

Release: Wann erscheint die Remaster-Trilogie?

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition hat noch keinen konkreten Release-Termin, soll aber noch 2021 erscheinen.

Dass die Remastered Collection noch dieses Jahr kommt, verriet im Vorfeld bereits Kotaku in einem ausführlichen Bericht. Dem widersprach zwar der etablierte Branchen-Insider Tom Henderson im Bezug auf dem Release - letztendlich sollte aber Kotaku Recht behalten.

Erst kürzlich wurde aber dafür die NextGen-Version von GTA 5 für Playstation 5 und Xbox Series X/S auf März 2022 verschoben - und damit auch die Standalone-Fassung von GTA Online. Warum der letzte Trailer zum Re-Release von Grand Theft Auto 5 für reichlich Kritik sorgte, könnt ihr in der folgenden Meldung nachlesen:

Plattformen: Für was erscheint die Remaster-Trilogie?

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition erscheint so ziemlich für alle gängige Plattformen. Ihr könnt GTA 3, Vice City und San Andreas also mit den folgenden Systemen auf ein Neues erleben:

PC

Playstation 5 und Xbox Series X/S

und Nintendo Switch

Playstation 4 und Xbox One

Außerdem ist ebenso ein Release für Android und iOS geplant - allerdings nicht mehr dieses Jahr sondern in der ersten Hälfte 2022.

Alte Versionen werden entfernt: Noch vor dem Release der Definitive Edition wird Rockstar Games laut Blog-Post die ursprünglichen Versionen von GTA 3, Vice City und San Andreas aus Stores wie Steam, Epic und Co. entfernen. Wollt ihr die Spiele in ihrer klassischen Variante also noch eurer Bibliothek hinzufügen, solltet ihr euch beeilen.

Preis: Wie viel kostet die Remaster-Trilogie?

Noch nicht bekannt: Aktuell ist noch nicht bekannt wie viel GTA: The Trilogy - The Definitive Edition auf den jeweiligen Plattformen kosten wird. Natürlich aktualisieren wir diesen Artikel unverzüglich, sobald neue Infos zum Preis aufschlagen.

Neuerungen: Was tut sich grafisch und spielerisch?

Grafische und spielerische Updates geplant: Rockstar verpasst mit der Remaster-Trilogie den Spielen GTA 3, Vice City und San Andreas vor allem grafische Verbesserungen, aber auch moderne spielerische. Konkrete Details gibt es dazu derzeit aber nicht, sollen aber in absehbarer Zeit folgen.

Gerüchte und Leaks: Was war bereits im Vorfeld bekannt?

Vor der offiziellen Ankündigung von GTA: The Trilogy - The Definitive Edition ist bereits so einiges an Informationen durchgesickert. Wie bereits erwähnt, enthüllte Kotaku die bloße Existenz und den groben Release-Zeitraum der Remaster-Trilogie im Vorfeld. Die richtige Bezeichnung für die Spielesammlung ging dann aus einem Eintrag bei der koreanischen Behörde für Alterseinstufung hervor.

Doch auch Rockstar selbst leakte Infos zu der Remastered Collection: Aus dem hauseigenen Social Club konnten Dataminer so unter anderem die Logos, Desktop- und Achievement-Icons und Hintergründe zu der Definitive Edition ziehen.

Alles zum Gerüchte-Wahn um GTA 6 könnt ihr übrigens in unserem großen Plus-Special nachlesen:

Was haltet ihr von der Ankündigung von GTA: The Trilogy - The Definitive Edition: Freut ihr euch auf die Rückkehr altbekannter GTA-Klassiker in neuem Glanz? Oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!