Guitar Hero mit Knarren: Gun Jam ist eine neue Art von Shooter

Gun Jam ist eine ungewöhnliche Mischung: Es kombiniert das Gameplay von Guitar Hero mit einem Shooter. Hier müsst ihr im Rhythmus ballern, um die höchste Punktzahl zu erreichen. Wie das aussieht, zeigt das Team von Jaw Drop Games anhand eines Prototypen auf Twitter. Ein Gameplay-Video aus diesem findet ihr zu Beginn dieser News.

Das Video veröffentlichte der Entwickler bereits Mitte April 2020. Das Feedback dazu war jedoch so positiv, dass er sich nur kurz darauf am 30. April dazu entschloss, die Idee zu einem kompletten Spiel auszubauen.

The past week has been crazy! Truly blown away by all the amazing responses. It’s now a real thing on Steam. Go forth and wishlist ? RT plz <3 https://t.co/EtKVDOSowc #gamedev #madeinunreal pic.twitter.com/f6bTVPZNAo