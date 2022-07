Gwent Rogue Mage: Neues Singleplayer-Spiel im Witcher-Universum überraschend erschienen

Ziemlich überraschend hat CD Projekt ein neues Witcher-Spiel angekündigt: Gwent: Rogue Mage bietet, ähnlich wie seinerzeit schon Thronebreaker, eine neue Singleplayer-Erfahrung im beliebten Fantasy-Universum. Mindestens genauso überraschend dürfte sein, dass der Roguelike-Deckbuilder bereits heute, am 7. Juli 2022, veröffentlicht wurde.

Rogue Mage basiert, wie schon Thronebreaker, auf den Kernmechaniken des Witcher-Kartenspiels Gwent: Hier stellt ihr euch ein Kartendeck zusammen und müsst damit versuchen, in jeder Runde mehr Punkte als eurer Gegner zu generieren. Wer zuerst zwei von drei Runden gewonnen hat, gewinnt auch die Partie.

Der Titel setzt auf eine Roguelike-Mechanik: Ihr bewegt euch über eine prozedural generierte Karte, wählt zwischen verschiedenen Pfaden und bestreitet Gwent-Duelle und bewältigt Zufallsereignisse, bis ihr vor einem Endboss steht. Wer schon mal Slay the Spire oder Monster Train gespielt hat, wird sich hier direkt zu Hause fühlen.

Jede Partie beginnt mit rund einem Dutzend einfach zu verstehender Spielkarten in eurem Deck, das während eines Durchlaufs ständig wächst – so schaltetet ihr mächtige Kombos und Synergien frei, die euch zum Sieg verhelfen. Mit jedem Run sammelt ihr zusätzliche Erfahrungspunkte und durch das Aufleveln erhöht sich die Anzahl der zur Verfügung stehenden Karten.

Zwar soll laut den Entwicklern gutes Gameplay an erster Stelle stehen, aber Rogue Mage erzählt auch eine kleine Geschichte: Die Story spielt Hunderte von Jahren vor den Ereignissen aus den Witcher-Rollenspielen und handelt vom Magier Alzur, der versucht, den ersten Hexer zu erschaffen.

Im Interview mit IGN sagte Game Director Vladimir Tortsov:

Unser Ziel bei der Geschichte von Rogue Mage ist es, den Spielern genug Kontext darüber zu geben, wer Alzur ist, was seine Beweggründe sind und wie die Welt, in der er lebt, im Allgemeinen aussieht. Wir hoffen, dass die Spieler genug in das Spiel eintauchen können, damit die Gameplay-First-Formel ergänzt wird. Aber wir erwarten nicht, dass die Geschichte der Hauptgrund für die Spieler sein wird, diese Veröffentlichung zu schätzen.