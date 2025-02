»Das ist alles, was ich wollte« - Dickes Update für Hades 2 wird von Spielern gefeiert

Das Warsong-Update kommt gut bei der Community an.

Seit Mai letzten Jahres können sich Roguelite-Connoisseure die Finger in Hades 2 blutig spielen. Die Fortsetzung, die sich aktuell noch im Early Access befindet, erweitert das Repertoire des ersten Teils und stieß bei den Spielerinnen und Spielern bisher auf eine Menge Gegenliebe.

Ein paar Monate nach dem ersten großen Patch wartet Hades 2 mit einem weiteren großen Update auf, dem Warsong-Update. Und die Community liebt es.

Der dritte Frühling von Hades 2

Als Hades 2 auf Steam in den Early Access startete, erreichte es schwindelerregende Zahlen von mehr als 100.000 gleichzeitigen Spielerinnen und Spielern. Dieser Wert stagnierte erwartungsgemäß mit der Zeit, doch mit jedem Update konnte es sich wieder ein bisschen nach oben kämpfen.

Mit dem neuen Update klettern die Spielerzahlen auf das 8-fache. Quelle: SteamDB

Das Warsong-Update ließ die Spielerzahlen auf fast 17.000 ansteigen, ähnlich wie es das letzte Update im Oktober 2024 schaffte. Viel wichtiger als die nackten Zahlen ist aber die konkrete Resonanz aus den Reihen der Community.

Im entsprechenden Subreddit spricht ein Spieler beispielsweise darüber, wie das Update ihn endlich an Hades 2 herangeführt hat.

Das neue Update hat mich endlich erwischt. Ich habe den Early Access gewagt und mein Gott, dieses Spiel ist der Hammer. Alles fühlt sich wirklich flüssig an, mit kleinen Mängeln, und die Sirenenhymne ist STARK.

2:44 Hades 2 - Der Early Access Trailer stimmt euch auf Kämpfe mit Göttern und Titanen ein

Autoplay

Auch im Community-Hub auf Steam danken die Spielerinnen und Spieler dem Team von Supergiant Games für ihre harte Arbeit.

Das ist alles, was ich wollte, ohmygawd - AltrumysticYT Macht weiter so, ich kann es kaum erwarten, die ganze Geschichte zu sehen! - Wilford Brimley Leute, wie habt ihr es geschafft, das Spiel noch schöner zu machen? - RPL85

Das kommt mit Warsong

Das Warsong-Update hat einige große Neuerungen im Gepäck. Alle Änderungen findet ihr auf der Steam-Seite.

Die letzte Konfrontation : Auf der Spitze des Olymps wartet ein neuer Kampf.

: Auf der Spitze des Olymps wartet ein neuer Kampf. Der Gott des Krieges: Ares hat seinen Weg ins Spiel gefunden und bietet euch neue Boons an.

Ares hat seinen Weg ins Spiel gefunden und bietet euch neue Boons an. Altar of Ashes: Der Altar wurde auf Vordermann gebracht, mit einem neuen Look und neuen Menüs.

Der Altar wurde auf Vordermann gebracht, mit einem neuen Look und neuen Menüs. Neuer Begleiter : Ein neuer Tierfreund hat es unter eure Verbündeten geschafft.

: Ein neuer Tierfreund hat es unter eure Verbündeten geschafft. Mehr Story: Die Geschichte wurde unter anderem mit 2.000 neuen Voicelines erweitert.

Während Warsong schon einiges in Hades 2 auf Hochglanz poliert, haben die Entwickler bereits angekündigt, dass dies nicht das letzte Update gewesen sein wird. Aktuell ist bereits ein dritter großer Patch in Arbeit, der in ein paar Monaten herauskommen soll. Wann es Hades 2 aus dem Early Access schafft, haben sie allerdings noch nicht bekannt geben.