»Werde nie versuchen, Robbie zu sein« - Der neue Hagrid der Harry-Potter-Serie möchte seinen Vorgänger nicht kopieren und Fans trotzdem glücklich machen

Nick Frost (links) und Robbie Coltrane (rechts) haben schon eine gewisse Ähnlichkeit. Bildquelle: Warner Bros. / AMC

In der kommenden Harry-Potter-Serie von HBO wird Nick Frost (Shaun of the Dead) als Halbriese Rubeus Hagrid versuchen, in der Muggelwelt nicht aufzufallen. Obwohl sein zotteliger Mantel, seine laute Stimme und Gestalt natürlich alles andere als unscheinbar sind.

Da die Dreharbeiten voraussichtlich im Sommer 2025 beginnen, hat sich Frost auch schon ein paar Gedanken dazu gemacht, wie er den Wildhüter darstellen möchte. Seine Antwort dürfte Fans der Buchreihe freuen.

Nick Frost hat einen Plan

Eine Sache weiß Frost sicher: Er möchte nicht versuchen, seinen Vorgänger Robbie Coltrane zu imitieren. Der im Oktober 2022 verstorbene Darsteller spielte Hagrid in allen acht Teilen der Original-Filmreihe. Demnach möchte Frost seine Figur so darstellen, wie er sie selbst in den Büchern wahrgenommen hat (via Collider). Konkret sagt er:

Man wird gecastet, weil man etwas dazu beitragen kann. Ich bin mir zwar bewusst, was vor mir passiert ist, was die erstaunliche Leistung von Robbie [Coltrane] angeht, aber ich werde nie versuchen, Robbie zu sein. Ich werde versuchen, etwas zu machen, das nicht [direkt] »anders« ist. Ich denke, man muss dem Thema gegenüber respektvoll sein, aber innerhalb dieses Themas gibt es Raum für Kleinigkeiten. Ich stelle mir Hagrid immer wie ein liebes, verlorenes, ruppiges, lustiges, warmherziges Kind vor. Ich glaube, das Schöne daran, dass wir ein Buch pro Staffel umsetzen, ist, dass ich die Figur viel mehr erkunden kann, und ich kann es kaum erwarten. Er ist lustig! Ich möchte, dass er lustig, frech, ängstlich, beschützend und kindlich ist. Das ist es, was ich vorhabe.

2:17 Harry Potter: Die HBO-Serie verfilmt bald das erste Buch - So sah Hogwarts im Original von 2001 aus

Das klingt nach Hagrid, ganz wie Fans ihn kennen und lieben. Frost durfte übrigens schon das Set besuchen und hat auch bereits ein paar Dinge über das Drehbuch von Showrunnerin Francesca Gardiner erfahren (via Screen Rant).

Ich hatte die Gelegenheit, mir einige Kulissen anzusehen. [Die Maskenabteilung, Anm.d.Red.] lässt bereits einen Hagrid-Bart wachsen. Und ich habe den Sprechenden Hut und einige Zauberstäbe gesehen. Es ist absolut erstaunlich. Die Chance zu bekommen, Francescas Drehbuch zu lesen und mit [Regisseur] Mark Mylod zusammenzuarbeiten - das war der Grund, warum ich es überhaupt machen wollte -, um die Geschichte neu zu erzählen und Hagrid zu sein.

Alle wichtigen Infos zur Harry-Potter-Serie

Da die Dreharbeiten noch im Sommer 2025 beginnen sollen, können wir vermutlich Ende 2026 bis 2027 mit der ersten Staffel rechnen. Die Serie soll insgesamt sieben Seasons umfassen, wobei jede von ihnen den jeweiligen Roman adaptieren soll.

Die Casting-Liste füllt sich langsam und erst kürzlich wurde das neue Helden-Trio enthüllt. Hauptfigur Harry Potter wird von Dominic McLaughlin verkörpert, während seine Freunde Hermine Granger und Ron Weasley von Arabella Stanton und Alastair Strout gespielt werden.

Alle drei sind wie die Original-Darsteller Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson, junge Schauspieler, die ihre ersten Auftritt in einer großen TV-Produktion feiern. Wer noch alles dabei ist, könnt ihr in der unteren Box nachlesen.

Ein aufgetauchtes Video der neuen Hermine macht in den sozialen Medien derzeit die Runde. Fans sind von dem Talent der 11-jährigen Schauspielerin ganz aus dem Häuschen. Nicht zuletzt, weil sie stark an ihre Vorgängerin Emma Watson erinnert. Mehr dazu erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel. Dort seht ihr natürlich auch die Aufnahme von Stanton.