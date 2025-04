Harry Potter: Für die HBO-Serie stehen jetzt 6 Schauspieler offiziell fest - wer spielt Dumbledore, Snape, Hagrid und Co.?

Neben John Lithgow als Dumbledore findet HBO auch noch Snape, McGonagall, Hagrid, Quirrell und Filch. Bildquelle: Warner Bros. / HBO

Zuletzt wurden bereits John Lithgow und Nick Frost als Dumbledore und Hagrid von zuverlässigen Quellen genannt. HBO äußerte sich dazu aber nicht - bis jetzt. Lithgow und Frost sind dabei und es werden noch vier weitere Namen genannt.

Ein magischer Cast

Per Pressemitteilung verkündet HBO am 14. April 2025 offiziell die ersten vier Gesichter der Hauptbesetzung. Damit sind noch nicht Harry, Ron und Hermine gemeint, sondern vier wichtige Lehrer von Hogwarts.

Dabei sind:

Dumbledore: John Lithgow (Interstellar, The Crown)

Minerva McGonagall: Janet McTeer (Ein ganzes halbes Jahr, The Menu)

Severus Snape: Paapa Essiedu (The Outrun, I May Destroy You)

Rubeus Hagrid: Nick Frost (Shaun of the Dead, The World’s End)

Aber auch zwei wiederkehrende Rollen wurden nun mit Darstellern besetzt. Dazu gehören:

Quirinus Quirrell: Luke Thallon (National Theatre Live: Present Laughter)

Argus Filch: Paul Whitehouse (Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln, The Death of Stalin)

Die Dreharbeiten sollen bereits im Sommer 2025 beginnen und demnach wird die nächste große Cast-Ankündigung wohl nicht allzu lange auf sich warten lassen. Denn immerhin stehen die Hauptfiguren Harry, Ron und Hermine aktuell noch ohne Gesicht dar.

Alle wichtigen Infos zur kommenden Harry-Potter-Serie

Die Veröffentlichung plant HBO derzeit für das Jahr 2026 ein. Die Show soll aus sieben Staffeln bestehen, wobei jede Season das jeweilige Buch aus der Romanvorlage thematisiert.

Als Showrunnerin fungiert Francesca Gardiner, die bereits für Filme und Serien wie The Man in the High Castle und Succession bekannt ist. Regie führt für mehrere Episoden Mark Mylod, der ebenfalls an den Shows Game of Thrones und Shameless mitwirkte.

Erscheinen wird das Reboot in Deutschland vermutlich auf Sky und dem hauseigenen Streaming-Dienst WOW. Denn auch andere Produktionen von HBO, wie zum Beispiel die Videospiel-Adaption von The Last of Us oder der Fantasy-Epos Game of Thrones, fanden bei dem Entertainment-Sender bereits ein gemütliches Zuhause.

Eine weitere Möglichkeit wäre aber auch, dass HBO die Serie auf ihrem eigenen Max zeigen könnte. Der soll 2026 auch nach Deutschland kommen. Mehr dazu erfahrt ihr im obigen Kasten.