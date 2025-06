Harry Potters schreckliches Elternhaus zeigt in der neuen Serie endlich sein wahres Gesicht - und zwar buchstäblich

Bel Powley (unten link) und Daniel Rigby (unten rechts) werden in der Harry-Potter-Serie die schlimmen Pflegeeltern spielen.

Die magische Welt von Harry Potter bekommt ein neues Gesicht – und das betrifft nicht nur den berühmtesten Zauberlehrling und seine besten Freunde, sondern auch seine alles andere als zauberhaften Pflegeeltern.

HBO hat die Besetzung von Petunia und Vernon Dursley für die kommende Serienadaption offiziell bekannt gegeben. Und was viele Fans freuen dürfte: Diesmal bleibt man den Romanvorlagen deutlich treuer als bei den alten Filmen.

Bel Powley und Daniel Rigby übernehmen die Dursleys

Die Rollen von Harrys verhasster Tante und seinem Onkel, die ihn nach dem Tod seiner Eltern aufnehmen und jahrelang schikanieren, gehen an Bel Powley (The Morning Show, Masters of the Air) und Daniel Rigby (Black Mirror, Flowers). Damit lösen sie Fiona Shaw und den verstorbenen Richard Griffiths ab, die das Dursley-Duo in den Filmen verkörperten.

Doch was macht diese Besetzung so besonders? Das Alter der Schauspieler ist dieses Mal viel näher an den Figuren aus den Büchern!

Wer die Bücher kennt, weiß: Petunia ist nur wenig älter als ihre Schwester Lily, also Harrys Mutter. Lily und James Potter starben mit gerade einmal 21 Jahren. Als Harry mit elf seinen Brief aus Hogwarts bekommt, ist Petunia also höchstens Mitte 30. In den Filmen waren Shaw und Griffiths jedoch deutlich älter.

Jetzt übernimmt Bel Powley die Rolle mit 33 Jahren – also im Alter ihrer Romanfigur. Daniel Rigby ist mit 42 zwar etwas älter als der Buch-Vernon, aber immer noch deutlich näher dran als sein Vorgänger, der bei Drehbeginn bereits 54 war.

Das bringt nicht nur mehr Glaubwürdigkeit, sondern auch eine Möglichkeit für neue emotionale Tiefe. Die Dursleys sind eben keine verbitterten Senioren, die in den Filmen schon fast wie Karikaturen wirken, sondern eigentlich noch ziemlich junge Erwachsene, die mit ihrer Verantwortung völlig überfordert sind.

Mit Powley und Rigby als Harrys Pflegeeltern setzt HBO den eingeschlagenen Kurs fort, die Figuren der Serie viel näher an der Buchvorlage zu inszenieren – ähnlich wie zuvor schon bei Hermine. Auch der restliche Cast, etwa Katherine Parkinson als Molly Weasley oder Johnny Flynn als Lucius Malfoy, bleibt diesem Ansatz treu.