Harry Potter: Für die neue Serie steht jetzt der Cast fest - so sehen Harry, Ron und Hermine aus

Welche Schauspieler formen das neue, magische Helden-Trio? Bildquelle: Warner Bros.

Harry Potter wird als TV-Serie von HBO neu aufgerollt. Bisher wollte HBO sein goldenes Trio noch geheim halten, zum Schutz der jungen Darsteller. Denn der Wirbel um das Reboot ist nicht zu unterschätzen.

Jetzt gibt der amerikanische Fernsehsender die Darsteller für die Hauptfiguren Harry, Ron und Hermine aber offiziell bekannt:

Harry Potter: Dominic McLaughlin

Dominic McLaughlin Ron Weasley: Alastair Strout

Alastair Strout Hermine Granger: Arabella Stanton

Welche Schauspieler bei Harry Potter noch an Bord sind

Seit Mitte April 2025 kennen wir schon sechs Schauspieler, die bald in Hogwarts die Zauberstäbe schwingen (oder in Argus Filchs Fall in der Zauberschule nach dem Rechten sehen). Hier sind alle Rollen und ihre Darsteller aufgelistet:

Albus Dumbledore: John Lithgow (Interstellar, The Crown)

John Lithgow (Interstellar, The Crown) Minerva McGonagall: Janet McTeer (Ein ganzes halbes Jahr, The Menu)

Janet McTeer (Ein ganzes halbes Jahr, The Menu) Severus Snape: Paapa Essiedu (The Outrun, I May Destroy You)

Paapa Essiedu (The Outrun, I May Destroy You) Rubeus Hagrid: Nick Frost (Shaun of the Dead, The World’s End)

Nick Frost (Shaun of the Dead, The World’s End) Quirinus Quirrell: Luke Thallon (National Theatre Live: Present Laughter)

Luke Thallon (National Theatre Live: Present Laughter) Argus Filch: Paul Whitehouse (Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln, The Death of Stalin)

Weitere Charaktere sind bis jetzt noch nicht bekannt. Es dürfte aber nur noch eine Frage der Zeit sein, bis weitere Namen auf der Casting-Liste erscheinen. Immerhin fehlen zum Beispiel noch Draco Malfoy und quasi die gesamte Weasley-Familie.

Was wir bis jetzt zur Serie wissen

Jede Staffel soll vom jeweiligen Buch handeln. Folglich würde die gesamte Serie am Ende auf sieben Seasons kommen. Staffel 1 basiert dann auf dem ersten Band »Harry Potter und der Stein der Weisen.«

Die Dreharbeiten sollen im Sommer 2025 beginnen. Demnach können wir vermutlich mit einem Release Ende 2026 bis 2027 rechnen. Mit mehreren Monaten am Set, aufwendiger Postproduktion und Co. wird es aber wohl eher Letzteres.

Als Showrunnerin fungiert Francesca Gardiner, die sich bereits für Filme und Serien wie The Man in the High Castle und Succession verantwortlich zeigte. Im Regiestuhl sitzt (für mehrere Folgen) Mark Mylod, der an Shows wie Game of Thrones und Shameless mitwirkte.

John Lithgow alias der neue Dumbledore ist sich übrigens sicher, dass es nicht so schwer ist den Schulleiter von Hogwarts zu spielen. Mehr dazu erfahrt ihr in der obigen Box.

Und wo wir gerade bei Reboots sind: Die Kultserie Buffy - Im Bann der Dämonen kommt ebenfalls zurück. Für die neue Serie wurde auch bereits eine neue Jägerin gecastet, die Sarah Michelle Gellar dann unterrichten wird.