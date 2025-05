Heiliger Bimbam! Wie das Netz auf den neuen Papst reagiert, ist sündhaft lustig

Papst Leo XIV. wird aufgrund seiner Herkunft bereits als »Deep Dish Daddy« gefeiert.

Als der weiße Rauch am 8. Mai über dem Vatikan aufstieg, war die Überraschung groß: Mit Kardinal Robert Francis Prevost wurde erstmals ein US-Amerikaner zum Papst gewählt. Doch der 69-jährige Chicagoer, der sich den Namen Leo XIV. gab, löste binnen Minuten eine regelrechte Flut aus Memes im Internet aus.

Chicago übernimmt den Vatikan

Leo XIV. ist nicht nur der erste US-Papst, sondern stammt auch aus der Stadt, die für ihre knusprige Deep Dish Pizza, ikonische Sportteams und eine ganz eigene Art von trockenem Humor bekannt ist.

Vor allem die Verbindung zu Chicagos Sportkultur zog sich wie ein roter Faden durch die Meme-Flut. So teilte der Podcast Pardon My Take ein Bild des neuen Papstes im Chicago-Bulls-Trikot, wie er gerade einen Basketball im Stil von Michael Jordan dunkend in den Korb wirft:

Ein User setzte Leos erste Erscheinung auf dem Petersplatz zur Intromusik der Bulls, der epischen Classic-Rock-Hyme Sirius von The Alan Parsons Project , in Szene:

Doch nicht nur Basketball-Fans kamen auf ihre Kosten: Kulinarisch ging es ebenso stilecht zu. Mehrere User schlagen vor, die Kommunion künftig mit Deep Dish Pizza und Malört (Chicagos berüchtigtem Wermut-Schnaps) zu zelebrieren:

Auch die legendären Blues Brothers aus dem gleichnamigen Film von John Landis kommen aus Chicago – und haben sogar noch mehr Gemeinsamkeiten mit dem neuen Papst:

Die letzten Typen, die aus Chicago kamen, haben eine strenge katholische Erziehung genossen und dann behauptet, sie seien auf einer Mission Gottes? Sie haben ein Einkaufszentrum in einem Vorort zerstört, etwa 300 Polizeiautos demoliert und sind im Joliet-Gefängnis gelandet.

Natürlich bleibt das Internet nicht nur bei popkulturellen Anspielungen – auch der ein oder andere platte Gag ließ nicht lange auf sich warten:

