Herr der Ringe: Die Serien von Netflix und HBO hätten ganz anders ausgesehen als Ringe der Macht

Seit dem 2. September 2022 erzählt Die Ringe der Macht die Vorgeschichte von J.R.R. Tolkiens Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Dass eine TV-Serie basierend auf den Werken des Fantasy-Autors auch ganz anders aussehen hätte können, enthüllt nun ein neuer Bericht von TheHollywoodReporter.

Demnach pitchten unter anderem Netflix und HBO den Lizenzinhabern des Tolkien Estate ihre eigenen Ideen, wie Herr der Ringe in Serienform funktionieren könnte. Beides wurde jedoch abgelehnt und Amazon durfte sich an seinem Projekt versuchen.

Unsere Kritik zu Ringe der Macht: Was wir von der neuesten Folge von Die Ringe der Macht halten, könnt ihr übrigens in unserer kompakten Episoden-Review nachlesen: Herr der Ringe-Experte Tillmann verrät in seinem Text, warum die TV-Serie zuletzt ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen konnte.

0 10 Die Ringe der Macht Folge 6 schafft es zum ersten Mal, mich zu überraschen

Ganz andere Herr der Ringe-Serien

Wie TheHollywoodReporter berichtet, durften sich um 2017 herum unterschiedlichste Produktionsfirmen daran versuchen, sich für die Herr der Ringe-Lizenz zu bewerben. Der Tolkien Estate - die Rechteinhaber von J.R.R. Tolkiens Fantasy-Werken - hörte sich dazu unterschiedlichste Vorschläge an - unter anderem von Amazon, Netflix und HBO.

Was Netflix vorhatte: Den Quellen von THR zufolge hatte Netflix vor, Herr der Ringe vergleichbar zum Marvel Cinematic Universe anzugehen. Soll heißen: Verschiedenen prominenten Figuren der Tolkien-Werke eigene Filme oder TV-Serien zu spendieren. Konkret war wohl unter anderem von einer TV-Serie für Gandalf und einem Drama für Aragorn die Rede.

Dieser Pitch kam aber laut einem Insider gegenüber THR alles andere als gut an. Die Verantwortlichen des Tolkien Estate sollen von der Netflix-Idee entsetzt gewesen sein.

Was HBO vorhatte: HBO wiederum war anscheinend daran interessiert, die Geschehnisse des Dritten Zeitalters in Mittelerde aufzuarbeiten. Und ja, das hätte konkret bedeutet, dass daraus wahrscheinlich eine Art Remake der Kinofilme von Peter Jackson geworden wäre - nur eben in Serienform.

Der Tolkien Estate war allerdings nicht daran interessiert, einer altbekannten Geschichte einen neuen Anstrich zu verpassen. Gleichzeitig dürfte nicht völlig irrelevant gewesen sein, dass schon J.R.R. Tolkiens Sohn Christopher seine Probleme mit Jacksons Kino-Trilogie hatte. Wahrscheinlich spielte dies ebenfalls eine Rolle, warum HBOs Pitch sich für den Tolkien Estate als uninteressant erwies.

Warum Amazons Pitch überzeugte: Letztendlich sollte natürlich Amazon die Zusage und Gelegenheit bekommen, Der Herr der Ringe als TV-Serie zu adaptieren. Dabei kam Amazon nicht einmal mit einem spezifischen Pitch auf das Tolkien Estate zu. Stattdessen gab es das konkrete Versprechen, dass der Tolkien Estate kreativ an dem eigenen Projekt beteiligt und so eine Bewahrung von J.R.R. Tolkiens Vermächtnis sichergestellt werden würde.

Das Ergebnis ist Amazons eine Milliarde Dollar teure Serienproduktion Die Ringe der Macht, welche am 2. September 2022 gestartet ist und mit seinen ersten beiden Episoden über 12.6 Millionen US-Zuschauer erreichte. Auf Rotten Tomatoes kommt Die Ringe der Macht derzeit auf eine Durchschnittswertung von 84 Prozent, bei den Zuschauer nach Review-Bombing nur 38 Prozent. Währenddessen sind die Dreharbeiten für die zweite Staffel der TV-Serie bereits gestartet.

Falls ihr euch bisher nicht an Die Ringe der Macht herangewagt habt, könnt ihr euch mit dem folgenden Trailer einen Eindruck von der Amazon-Serie machen: