Highland Keep will Burgenbau mit Survival vereinen und schon das Hauptmenü ist eine riesige 3D-Welt

Von grünen Wäldern bis hin zu düsteren Sumpflandschaften bietet der Norden Großbritanniens ein recht abwechslungsreiches Setting für Highland Keep.

Sieh es dir an Spieler, das ist unser Königreich. Alles, was das Licht berührt. Genau so, nur etwas weniger wie Der König der Löwen, begrüßt euch Highland Keep. Der Startbildschirm des kommenden Mittelalter-Spiels ist nämlich nun fertig und gibt bereits Aussicht auf die Weiten der schottischen Wälder.

Der Solo-Entwickler Kacper Szwajka postet auf X immer wieder Updates zu seinem ambitionierten Projekt, im Hauptmenü steckt für so einen kleinen Indie-Titel aber durchaus viel Arbeit drin. Statt sich einen einfachen 2D-Hintergrund zu basteln, präsentiert der Tech Artist seine 3D-Welt im Menü. Deshalb ist das Bild nicht statisch: Die Äste und das Gras bewegen sich im Wind.

Bei riesigen Produktionen wie Baldur’s Gate 3 ist der Hintergrund zwar auch nicht statisch, aber für einen einzelnen Entwickler ist das schon ein recht beeindruckendes Engagement für Details.

Was ist Highland Keep?

Szwajka möchte eine Mischung aus Strategie und Survival entwickeln, zusammen mit einer Prise Rollenspiel. Ihr baut euch eure Burg in Schottland auf, die ihr zu gegebener Zeit auch verteidigen müsst. Das macht ihr dann aber vermutlich nicht aus der Iso-Perspektive, sondern direkt im Geschehen in einer Third-Person-Ansicht. Ihr seid dann auch im Kampf direkt mit dabei und schwingt selbst euer Schwert.

Bevor es aber zu solch großen Scharmützeln kommt, fangt ihr aber klein an und müsst euer Überleben sichern. Survival-typisch sammelt ihr Ressourcen, kämpft gegen wilde Tiere und selbst die Wetterbedingungen können zur Herausforderung werden.

Es könnte aber noch eine Weile dauern, bis es zum Release kommt. Szwajka gibt zwar im neuesten Post auch an, dass die Entwicklung gut verläuft, aber den bisherigen Infos nach zu urteilen, scheint es noch viel Arbeit zu geben. Einen Release-Zeitraum gibt es bisher nicht, selbst ein richtiger Trailer ist noch nicht da, aber ihr könnt Highland Keep bereits bei Steam auf die Wunschliste setzen.