Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Von wegen Schatten seiner selbst: Fallout-Entwickler Obsidian wehrt sich hart gegen die Kritik der Leute

Nachdem die letzten Spiele von Obsidian Entertainment nicht den erhofften Erfolg gebracht haben, werden beim Studio nun viele Stellen abgebaut. Im Zuge dessen wehrt sich ein leitender Entwickler gegen eine bestimmte Form der Kritik.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
13.07.2026 | 11:41 Uhr

Ist Obsidian Entertainment dasselbe Studio wie früher? Ein leitender Entwickler wehrt sich jetzt gegen Kritik. Ist Obsidian Entertainment dasselbe Studio wie früher? Ein leitender Entwickler wehrt sich jetzt gegen Kritik.

Die Entlassungen und Umstrukturierungen bei Xbox haben die Welt der Videospiele aufgewühlt. Eines der Studios, die davon getroffen wurden, ist Obsidian Entertainment, die Entwickler von Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas und The Outer Worlds.

Die letzten Spiele des Studios waren für Microsoft nicht die erhofften finanziellen Erfolge. Wohl auch deshalb werden jetzt Stellen abgebaut und ein schon länger bestehendes Narrativ nimmt offenbar wieder Fahrt auf (diskutiert wird darüber etwa auf Reddit): Obsidian sei schlicht nicht mehr dasselbe Studio wie früher, zu viele Veteranen hätten das Studio inzwischen verlassen. Gegen diese Behauptung wehrt sich jetzt Brandon Adler, der Game Director von The Outer Worlds 2.

Die DNA ist dieselbe

Adler ist ein langjähriger Mitarbeiter von Obsidian Entertainment, der mit einer kurzen Unterbrechung schon seit 2006 an dessen Spielen gearbeitet hat. Auf Linkedin erklärt er zunächst, dass die vergangene Woche extrem schwierig gewesen sei:

Ich musste mich nicht nur von einigen großartigen Spieleentwicklern verabschieden, sondern auch von einigen meiner besten Freunde.

Video starten 13:27 Frecher, größer, besser - Aber ist das genug? - The Outer Worlds 2 im Test

Schwierig sei es aber auch zu sehen, wie einige Leute vermeintliche Hot Takes über Obsidian verbreiten würden:

Es ist unfassbar, wie oft ich Leute darüber reden sehe, wie Obsidian nicht mehr das ist, was es mal war, während sie keine Ahnung davon haben, wer an unseren früheren Spielen gearbeitet hat und was sie beigetragen haben. Meistens liegen sie nicht nur daneben, sondern verbreiten zusätzlich eine Menge Falschinformationen.

Tatsächlich habe sich Obsidian laut Adler gar nicht so stark verändert. Zumeist seien die Führungspositionen noch von denselben Leuten besetzt, die an Pillards of Eternity oder New Vegas gearbeitet hätten:

Die rote Linie von Knights of The Old Republic 2 zu unseren aktuellen Spielen zieht sich ziemlich deutlich durch. Ist Obsidian dasselbe [Studio] wie vor 20 Jahren? Nein, natürlich nicht. Aber die DNA von Obsidian ist diesele, die es immer war. Dieselbe DNA, die KotOR, New Vegas, Neverwinter Nights 2 und der Stab der Wahrheit erschaffen hat.

Mehr zum Thema
Microsofts neue »Liebe« für Elder Scrolls und Fallout löst bei mir das Gegenteil von Vorfreude aus
von Tillmann Bier
Microsofts neue »Liebe« für Elder Scrolls und Fallout löst bei mir das Gegenteil von Vorfreude aus
In Rollenspielen bin ich schon ewig ein Perfektionist. Erst The Outer Worlds 2 hat mir gezeigt, wie viel ich dadurch verpasse
von Peter Bathge
In Rollenspielen bin ich schon ewig ein Perfektionist. Erst The Outer Worlds 2 hat mir gezeigt, wie viel ich dadurch verpasse
Fallout 5 oder New Vegas 2: Obsidian soll jetzt doch ran, während Bethesda Elder Scrolls 6 entwickelt
von Tillmann Bier
Fallout 5 oder New Vegas 2: Obsidian soll jetzt doch ran, während Bethesda Elder Scrolls 6 entwickelt

Die Diskussionen rund um Obsidian kochen gerade natürlich besonders stark hoch, weil das Studio jetzt offenbar an einem neuen Fallout arbeitet. Viele Fans fragen sich deshalb, ob das Studio hinter einem der besten Fallout-Spiele erneut einen Hit landen kann.

Zusätzlich zu den Aussagen von Adler gibt es hier noch einige spannende Personalien zu beachten: So kehrte 2025 John Gonzalez zu Obsidian zurück, damals noch ausdrücklich nicht für ein New Vegas 2. Gonzalez war federführend für die Story von New Vegas verantwortlich und könnte jetzt erneut an Fallout arbeiten. Im selben Jahr wurde mit Tim Kain außerdem einer der Fallout-Erfinder wieder bei Obsidian angestellt.

Zuletzt soll außerdem Josh Sawyer als Chefentwickler des nächsten Obsidian-Fallouts dienen. Sawyer war schon Chefentwickler von New Vegas und arbeitete an dem eingestellten dritten Fallout mit dem Codename Van Buren. Zumindest was Fallout angeht, kann sich Obsidian also damit rühmen, einige der wichtigsten Köpfe unter seinem Dach zu versammeln.

zu den Kommentaren (18)
Kommentare(19)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Palworld 1.0 ist da und nimmt einen weiteren Rekord ins Visier - das steckt in der Vollversion   2     4

vor 3 Minuten

Palworld 1.0 ist da und nimmt einen weiteren Rekord ins Visier - das steckt in der Vollversion
Palworld: Wann kommt unser Test? Es ist fast soweit   7

vor 45 Minuten

Palworld: Wann kommt unser Test? Es ist fast soweit
»Dieser Pirat ist hinter einer anderen Art Schatz her« - Ausgerechnet ein Fuß-Foto in AC Black Flag Resynced erobert gerade die Community im Sturm   3     2

vor einer Stunde

»Dieser Pirat ist hinter einer anderen Art Schatz her« - Ausgerechnet ein Fuß-Foto in AC Black Flag Resynced erobert gerade die Community im Sturm
»Das wirkt alles so gekünstelt« – Der erste Blick auf die Avengers in Doomsday löst keine große Euphorie unter Fans aus   1     1

vor einer Stunde

»Das wirkt alles so gekünstelt« – Der erste Blick auf die Avengers in Doomsday löst keine große Euphorie unter Fans aus
mehr anzeigen