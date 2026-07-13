Von wegen Schatten seiner selbst: Fallout-Entwickler Obsidian wehrt sich hart gegen die Kritik der Leute

Ist Obsidian Entertainment dasselbe Studio wie früher? Ein leitender Entwickler wehrt sich jetzt gegen Kritik.

Die Entlassungen und Umstrukturierungen bei Xbox haben die Welt der Videospiele aufgewühlt. Eines der Studios, die davon getroffen wurden, ist Obsidian Entertainment, die Entwickler von Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas und The Outer Worlds.

Die letzten Spiele des Studios waren für Microsoft nicht die erhofften finanziellen Erfolge. Wohl auch deshalb werden jetzt Stellen abgebaut und ein schon länger bestehendes Narrativ nimmt offenbar wieder Fahrt auf (diskutiert wird darüber etwa auf Reddit): Obsidian sei schlicht nicht mehr dasselbe Studio wie früher, zu viele Veteranen hätten das Studio inzwischen verlassen. Gegen diese Behauptung wehrt sich jetzt Brandon Adler, der Game Director von The Outer Worlds 2.

Die DNA ist dieselbe

Adler ist ein langjähriger Mitarbeiter von Obsidian Entertainment, der mit einer kurzen Unterbrechung schon seit 2006 an dessen Spielen gearbeitet hat. Auf Linkedin erklärt er zunächst, dass die vergangene Woche extrem schwierig gewesen sei:

Ich musste mich nicht nur von einigen großartigen Spieleentwicklern verabschieden, sondern auch von einigen meiner besten Freunde.

13:27 Frecher, größer, besser - Aber ist das genug? - The Outer Worlds 2 im Test

Autoplay

Schwierig sei es aber auch zu sehen, wie einige Leute vermeintliche Hot Takes über Obsidian verbreiten würden:

Es ist unfassbar, wie oft ich Leute darüber reden sehe, wie Obsidian nicht mehr das ist, was es mal war, während sie keine Ahnung davon haben, wer an unseren früheren Spielen gearbeitet hat und was sie beigetragen haben. Meistens liegen sie nicht nur daneben, sondern verbreiten zusätzlich eine Menge Falschinformationen.

Tatsächlich habe sich Obsidian laut Adler gar nicht so stark verändert. Zumeist seien die Führungspositionen noch von denselben Leuten besetzt, die an Pillards of Eternity oder New Vegas gearbeitet hätten:

Die rote Linie von Knights of The Old Republic 2 zu unseren aktuellen Spielen zieht sich ziemlich deutlich durch. Ist Obsidian dasselbe [Studio] wie vor 20 Jahren? Nein, natürlich nicht. Aber die DNA von Obsidian ist diesele, die es immer war. Dieselbe DNA, die KotOR, New Vegas, Neverwinter Nights 2 und der Stab der Wahrheit erschaffen hat.

Die Diskussionen rund um Obsidian kochen gerade natürlich besonders stark hoch, weil das Studio jetzt offenbar an einem neuen Fallout arbeitet. Viele Fans fragen sich deshalb, ob das Studio hinter einem der besten Fallout-Spiele erneut einen Hit landen kann.

Zusätzlich zu den Aussagen von Adler gibt es hier noch einige spannende Personalien zu beachten: So kehrte 2025 John Gonzalez zu Obsidian zurück, damals noch ausdrücklich nicht für ein New Vegas 2 . Gonzalez war federführend für die Story von New Vegas verantwortlich und könnte jetzt erneut an Fallout arbeiten. Im selben Jahr wurde mit Tim Kain außerdem einer der Fallout-Erfinder wieder bei Obsidian angestellt.