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Palworld 1.0 ist da und nimmt einen weiteren Rekord ins Visier - das steckt in der Vollversion

Schon zum Early-Access-Release brach das »Pokémon mit Waffen« Steam-Rekorde. Jetzt ist das Spiel fertig und zieht wieder abertausende Fans an.

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Marie-Lena Höftmann
13.07.2026 | 14:34 Uhr

20,29 €

Palworld macht erneut Jagd auf Steam-Rekorde. Palworld macht erneut Jagd auf Steam-Rekorde.

Nanu, ist das ein Déjà-vu? Palworld erobert ein zweites Mal die Steam-Charts, und das mehr als zwei Jahre nach dem Early-Access-Release. Das kann nur eines bedeuten: Das Survival-Spiel mit den niedlichen Kreaturen ist in Version 1.0 erschienen.

Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Spielerzahlen und fassen euch knackig zusammen, was euch im Full Release von Palworld erwartet. Außerdem bereiten wir einen Test vor, die Timings dazu findet ihr hier:

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Palworld zieht erneut an Dota 2 und PUBG vorbei

Zwei Tage nach Release von Version 1.0 erreichte Palworld mit knapp 820.000 gleichzeitigen Spielerinnen und Spielern am 12. Juli 2026 den zweiten Platz der Steam Charts (via SteamDB). Die beliebten Multiplayer-Spiele Dota 2 (820.000) und PUBG (778.000) bekleiden Platz 3 und 4, während Counter-Strike 2 (1,4 Millionen) weiterhin an der Spitze steht.

Nur noch Counter-Strike 2 steht dem Thron im Wege. Bildquelle: SteamDB Nur noch Counter-Strike 2 steht dem Thron im Wege. Bildquelle: SteamDB

Damit hat Palworld seinen Spielerrekord von 2024 zwar noch nicht eingeholt - der liegt immerhin bei 2,1 Millionen -, aber vervielfacht seine bisherigen, durchschnittlichen Spielerzahlen deutlich.

Nach dem großen Hype zum Early-Access-Start flachte das Interesse über die letzten Jahre deutlich ab (via SteamDB). Bei den enormen Zahlen von damals wirken 50.000 Spielerinnen und Spieler sehr klein, sind aber trotzdem eine stabile Basis. Palworld konnte seine Community halten und zum 1.0-Release wieder aktivieren beziehungsweise neue Fans anlocken.

Das steckt in Version 1.0

Die Patch Notes von Palworld 1.0 sind ebenso gewaltig wie die aktuellen Spielerzahlen und ihr findet sie in ihrer Gänze beispielsweise auf Steam. In Christians Video zu den Änderungen könnt ihr einen Großteil in Action bestaunen:

Video starten 11:35 Palworld 1.0 ist gewaltig!

Kurz gesagt umfassen die wichtigsten Neuerungen Folgendes:

Neue Gebiete und Verbesserungen der offenen Welt: Über Palagos fliegen jetzt neue Inseln namens Sunreach, auf denen auch neuartige Pals unterwegs sind. Außerdem findet ihr jetzt den World Tree auf der Map, der euch vor die bisher größten Herausforderungen stellen soll.

In der offenen Welt findet ihr darüber hinaus ab jetzt neue Points of Interests, darunter Ruinen, Wachtürme und kleine Siedlungen. Wildlife Sanctuaries, die sich zuvor auf kleinen Inseln befanden, wurden überarbeitet und beherbergen besondere Pals.

Überarbeitung von Story und Missionen: Ihr sollt ab sofort nicht mehr ziellos durch die Gegend questen, denn eure Missionen und Aktivitäten sind jetzt organisierter und fügen sich nahtloser in die Story der Welt ein. Der World Tree spielt hier eine zentrale Rolle. Ihr bekommt jetzt neue, Story-getriebene Nebenmissionen von neuen NPCs, die euch mehr über Palagos verraten.

Mehr Pals: 47 brandneue Pals sowie 25 Pal-Variantionen wurden hinzugefügt. Mit den neuen Mechaniken »Awakening« und »Mutation« sollt ihr eure Freunde noch weiter stärken können und sie können jetzt weitere Partner Skills und passive Fähigkeiten erlernen.

Überarbeitung des Kampf-Systems: Ein Großteil der Kampfbewegungen wurde überarbeitet, damit sich die Action flüssiger und responsiver anfühlt, wie etwa das Ausweichen, Angreifen während eines Dashs und Nachlade-Animationen. Außerdem wurde am Balancing der Fähigkeiten geschraubt, sodass ihr eine größere Auswahl effektiver Skills habt. Auch die Tower Bosse wurden überarbeitet.

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Weitere Neuerungen: Es gibt einen Haufen neuer Items und Equipment, darunter ein Wing Pack als Gleiter, der Plasma Multicutter sowie frische Waffen und Rüstung.

Beim Basenbau erwarten euch weitere Bau-Objekte, darunter Grünzeug, Dach-Optionen und die Möglichkeit über das Wasser zu bauen. Außerdem sollen eure Work-Pals jetzt verlässlicher arbeiten und ihr findet neue Utility Buildings vor, um euch das Crafting zu erleichtern.

Auch das Raid-System wurde aufgefrischt, so bekommt ihr es hier jetzt mit Gegnerwellen zu tun. Im Multiplayer könnt ihr euch zudem jetzt via Ingame-Voice-Chat absprechen und profitiert von mehr Gildenoptionen.

All die neuen und verbesserten Features ziehen wieder eine ganze Menge Spielerinnen und Spieler an, aber wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon in Palworld 1.0 reingeschaut? Wie sieht euer Ersteindruck aus? Schreibt es gerne in die Kommentare!

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Genre: Rollenspiel

Release: 10.07.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One)

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