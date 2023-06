Historisches Strategiespiel mit 88 Prozent positiven Steam-Reviews wird verschenkt, aber die Uhr tickt

Field of Glory 2 wird noch für kurze Zeit auf Steam verschenkt.

Lust auf einen kostenlosen Ausflug in die römische Republik? Wenn ja, dann packt euren Gladius, schwört den Konsuln die Treue und ab zum Marsch nach Gallien... wir meinen zur Steamseite von Field of Glory 2. Aktuell wird das 2017 erschienene historische Strategiespiel im alten Rom nämlich verschenkt. Die Aktion läuft noch bis zum 8. Juni, 18 Uhr.

Aber: Es werden nicht unendlich Versionen, verschenkt, die Menge ist begrenzt und ihr erhaltet nur das Basisspiel, nicht die Palette an mehreren DLCs.

Worum geht es in Field of Glory 2?

Field of Glory 2 ist ein taktisches Rundenstrategiespiel, das Ereignisse rund um die Eroberungen des römischen Reichs zwischen den Jahren 280 bis 25 vor Christi Geburt abbildet. Wir bewegen uns also in der Hochzeit der römischen Republik, ehe diese in Bürgerkriegswirren untergeht. Hiernach ergreift Ceasars Neffe Octavian unter dem Namen Augustus als erster römischer Kaiser die Macht.

Der Titel wirbt mit historischer Genauigkeit und fast 90 akkurat umgesetzten Einheiten verschiedener Zivilisationen der Epoche, darunter natürlich die Römer, Gallier, die griechischen Stadtstaaten, die Parther aus Mittelasien oder der ewige Erzfeind Roms, Karthago.

Ihr erlebt berühmte Schlachten der römischen Hochgeschichte, zum Beispiel: Cannae (Hannibal) Zama 202 (Karthago), Magnesia (Griechen), Carrhae (Parther).

Und wenn ihr nach einer Runde Fiel of Glory 2 Lust bekommt, immersiver in die römische Geschichte einzusteigen, dann schaut euch doch mal unser Review zum Taktik-Rollenspiel Expeditions: Rome an. Dazu noch ein Tipp: Der Titel ist Teil des Gamepasses von Microsoft, also nicht kostenlos, aber für euch ohne Extraausgaben zu haben, so denn ihr Abonnent seid.

10:49 Expeditions: Rome - Test-Video zum gelungenen Taktik-Rollenspiel

Multiplayer heute noch aktiv

Ihr könnt Field of Glory 2 zudem noch immer im Multiplayer spielen. Die Server sind vorhanden und es sind Spieler aktiv. Die Entwickler halten ferner regelmäßige Wettbewerbe ab. Das ist ja nun mal nicht selbstverständlich für ein Spiel mit mehr als fünf Jahren auf dem Buckel.

Und, habt ihr die Steamseite bereits besucht und das Geschenk ausgepackt? Oder habt ihr Field of Glory 2 schon in eurer Bibliothek? Wie findet ihr solche Aktionen? Empfindet ihr sie wirklich als Geschenk oder habt ihr angesichts doch einiger nicht enthaltener DLCs das Gefühl, hier nur gelockt zu werden. Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare!