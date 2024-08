»Definitiv ein Hitman« - Extrem lässiger Olympia-Schütze sorgt selbst in der Gaming-Welt für Furore

Yusuf Dikeç als Hitman oder Tekken-Kämpfer - der Sportschütze wird bejubelt. Bildquelle: @BuffGigas/@Bosslogic

Seit dem 26. Juli finden in Paris die Olympischen Sommerspiele 2024 statt. Ein derart großes Sportereignis schlägt natürlich Wellen und lässt dabei auch die Gaming-Welt nicht unberührt. Beispielsweise wurde während der Eröffnungszeremonie ein gewisser Assassine in weißer Robe gesichtet.

Eines der bislang größten Highlights der Spiele ist aber Yusuf Dikeç. Der türkische Sportschütze trat am 30. Juli in Chateauroux mit seiner Partnerin Sevval Ilayda zum Finale der Mixed-Teams über 10 Meter mit der Luftpistole an. Am Ende konnte das türkische Team die Silbermedaille mit nach Hause nehmen.

Doch noch mehr Aufmerksamkeit als mit seinem Erfolg allein generierte Dikeç mit seinem lässigen Auftreten: ergrautes Haar, quadratische Brille und eine Hand in der Hosentasche. Vor allem verzichtet der 51-Jährige vollständig auf übliche Sportausrüstung. Wo viele andere Schützen mit fast schon Cyberpunk-artigen Zielbrillen und großen Ohrschützern antreten, setzt Dikeç lediglich auf kleine Ohrstöpsel.

Hitman oder Revolverheld

Das Auftreten allein hat gereicht, damit Dikeç sich direkt in die Herzen der Zuschauer geschossen hat. In den sozialen Medien wird der Sportschütze gerade als Legende gefeiert. Immer mehr setzen ihn dabei mit Charakteren aus Videospielen in Verbindung.

Naheliegend ist beispielsweise die Vorstellung, dass es sich bei Dikeç in Wahrheit um einen professionellen Auftragskiller handelt:

Seine lässige Schusshaltung erinnert wieder andere jedoch auch an einen Revolverhelden oder eben einen Cowboy aus Red Dead Redemption 2, auf dessen Cover Dikeç ebenfalls hervorragend Platz findet:

Zwei legendäre Schützen

Es ist aber nicht nur Dikeç, der derzeit vom Internet für sein Auftreten gefeiert wird. Zu ähnlich großem Ruhm gelangte auch Kim Yeji aus Südkorea. Auch Kim ist Sportschützin und trat am 29. Juli im 10-Meter-Luftpistolen-Schießen der Frauen an und gewann dort ebenfalls Silber.

Kim fesselte die Zuschauer mit ihrem enorm coolen Auftreten und versprühte einfach ein unheimliches Selbstbewusstsein. Gesteigert wurde der Hype um die 31-Jährige durch ein Video von der Schieß-Weltmeisterschaft in Baku diesen Mai. Hier stellte sie einen Weltrekord beim Pistolenschießen über 25 Meter auf und nahm diesen Erfolg so gelassen hin wie ein Anime-Rivale.

In Kombination werden Dikeç und Kim ebenfalls von der Gaming-Community gefeiert. Beispielsweise als die Tekken-Charaktere Victor und Nina:

Habt ihr die Olympischen Spiele verfolgt und sind euch bereits Athleten aufgefallen, für die euer Herz ganz besonders schlägt? Tauscht euch gerne in den Kommentaren darüber aus! Die Olympischen Spiele 2024 laufen noch bis zum 11. August. Geschossen wird in dieser Zeit auch noch ein paar mal. Wer weiß, ob es noch mehr stylische Sportschützen gibt, die bei den Fans der Spiele großen Eindruck hinterlassen.