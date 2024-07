Hogwarts Legacy zum Tiefstpreis bei Epic: Der Ausflug in die Zauberschule war noch nie günstiger

Beim Steam-Konkurrenten Epic Games könnt ihr das Harry-Potter-Spiel Hogwarts Legacy aktuell richtig günstig abgreifen.

Was braucht ihr, um nach Hogwarts zu kommen? Harry-Potter-Fans werden sich erinnern, dass dafür ein Brief von der prestigeträchtigen Zauberschule vonnöten ist. Für all die magielosen Muggel, die diesen Brief nie erhalten haben, bleibt nur der Umweg über Hogwarts Legacy.

Das Rollenspiel aus dem Jahr 2023 lässt auch als Zauberschüler die Flure und Hallen der altehrwürdigen Magier-Akademie des 19. Jahrhunderts erkunden, in der ein dunkles Geheimnis darauf lauert, von euch entdeckt zu werden.

Bisher war für den virtuellen Besuch auf der Zauberschule jedoch ein prall gefülltes Säckel voller Gold-Galleonen nötig, denn für Hogwarts Legacy werden ohne Rabatt rund 60 Euro fällig.

Solltet ihr nicht gerade wie Harry mit einem Banktresor voller Goldmünzen gesegnet sein, könnt ihr euch jetzt aber freuen. Denn bei Epic könnt ihr das Spiel gerade für nur 24 Euro abstauben. Günstiger gab es Hogwarts Legacy noch nie! Und mit einer 85 im GameStar-Test ist das Spiel definitiv eine der besten Harry-Potter-Umsetzungen.

3:40 Hogwarts Legacy - Alle Neuerungen des großen Sommerupdates im Trailer

Was bietet Hogwarts Legacy?

Hogwarts Legacy spielt rund 150 Jahre vor den Ereignissen der Harry-Potter-Romane. In der Rolle eines selbst erstellten, unbekannten Zauberschülers besucht ihr Unterrichtsfächer wie Kräuterkunde oder Verteidigung gegen die dunklen Künste, erkundet bekannte Schauplätze wie das Dörfchen Hogsmeade oder den Verbotenen Wald und lernt neue Zauber.

Euren Charakter könnt ihr frei entwickeln: Ihr entscheidet, was für eine Art Zauberer ihr sein wollt, welche Sprüche ihr beherrscht und welche Tränke ihr verbessert. Doch in der Dunkelheit der alten Gemäuer von Hogwarts lauert ein uraltes Geheimnis, das die Welt der Zauberei auseinanderzureißen droht. Ihr müsst Verbündete sammeln, um die Schwarze Magie zu bekämpfen und die Zaubererwelt zu retten.

Übrigens: Mit im Epic-Paket enthalten sind auch die Inhalte des kürzlich veröffentlichten Sommerupdates zu Hogwarts Legacy. Dieses brachte eine der besten Quests »Haunted Hogsmeade Shop«, die zu Release PlayStation-exklusiv war, endlich auch auf die anderen Plattformen. Auch ein Fotomodus wurde nachgereicht.

Ihr wollt mehr interessante Neuigkeiten aus der Welt der Videospiele erfahren? Dann schaut doch mal in der obigen Linkbox vorbei. Dort haben wir eine Auswahl der beliebtesten Texte auf GameStar.de für euch zusammengestellt.

Eure Meinung ist gefragt: Habt ihr Hogwarts Legacy bereits gespielt? Wie findet ihr das Harry-Potter-Spiel bisher? Oder werdet ihr jetzt bei Epic zugreifen? Schreibt es uns in die Kommentare!