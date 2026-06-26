House of the Dragon: Wie sich die gewaltigste Seeschlacht von Westeros von ihrer Buchvorlage unterscheidet

Die Schlacht an der Gurgel ist die bislang größte Auseinandersetzung im Tanz der Drachen. Bildrechte: HBO.

House of the Dragon ist bekannt dafür, die literarische Vorlage oftmals nur als lockere Inspiration zu verstehen, denn als exakte Schablone. Das sorgte durchaus schon für Ärger. Nicht nur mit den Fans, selbst der Autor George R. R. Martin hat in der Vergangenheit bereits seinen Unmut darüber laut geäußert.

In der brandneuen 3. Staffel von House of the Dragon wird es wieder einige große Unterschiede geben, im Vergleich zur Buchversion Fire & Blood. Das gilt selbst für eine der größten und wichtigsten Schlachten der gesamten Geschichte! Die gab es auch direkt in der ersten Folge der neuen Staffel zu sehen. Dort wurde die gewaltige Seeschlacht in der Gurgel ausgetragen.

Doch hier gibt es ein paar kleine und einige große Unterschiede im Vergleich zum Buch.

Achtung! Dieser Artikel enthält Spoiler zu Folge 1 der 3. Staffel von House of the Dragon

2:03 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 3 wird das ganze brutale Ausmaß des Targaryen-Bürgerkriegs deutlich

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Die Ausgangslage

So war es in der Serie

In House of the Dragon hat sich bereits in der 2. Staffel Tyland Lannister darum bemüht, einen Pakt mit der Triarchie auszuhandeln. In der ersten Folge der 3. Staffel trägt dieser Handel Früchte. Hier plant die gewaltige Flotte unter Kommandantin Sharako Lohar einen Hinterhalt auf die Schiffsblockade der Velaryons, mit der die Hauptstadt Königsmund ausgehungert wird.

Dieser Hinterhalt glückt auch und es kommt zu einer heftigen Seeschlacht. Allerdings bekommt wohl Baela Targaryen Wind davon und fliegt mit ihrem Drachen zu Rhaenyra auf Drachenstein. Rhaenyra will der Flotte selbst helfen, wird aber von Jace eingesperrt.

Corlys (Steve Toussaint) wird von der Triarchie in der Gurgel überrascht. Bildrechte: HBO.

So war es im Buch

Im Buch versucht ebenfalls die Triarchie die Blockade der Schwarzen zu durchbrechen. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied. Schon auf dem Weg zur Blockade stößt die Flotte der Triarchie auf einen Schiffsverband rund um ein Schiff namens Fröhliche Hingabe . Das Schiff wird gekapert und die Begleitschiffe versenkt.

Das Ding ist: An Bord der Fröhlichen Hingabe befinden sich zwei Söhne von Rhaenyra, nämlich Aegon und Viserys. Anders als in der Serie haben diese hier schon das Kindesalter erreicht und Aegon hat sogar einen Drachen dabei. Aegon gelingt die Flucht auf seinem Drachen, der schwer verletzt wird, aber Drachenstein noch erreicht, bevor er stirbt. Aegon berichtet dann von einem möglichen Hinterhalt der Triarchie. Viserys hingegen gerät in Gefangenschaft, wird aber für tot gehalten.

Erst danach kommt es zum Kampf in der Gurgel mit der Flotte der Velaryons, der Rhaenyra einige Drachenreiter als Unterstützung schickt.

Die Beteiligten

So war es in der Serie

In der Serie befindet sich Corlys Velaryon höchst selbst an Bord eines der Schiffe, das die Gurgel blockiert. Mit an seiner Seite ist außerdem sein unehelicher Sohn Alyn aus Holk. Als Verstärkung kommen Jace Velaryon auf dem Drachen Vermax sowie dessen Verlobte Baela Targaryen auf ihrem Drachen Mondtänzerin angeflogen. Später greift noch Baelas Schwester Rhaena überraschend auf dem wilden Drachen Schafsdieb in das Gefecht ein.

Aufseiten der Flotte der Grünen sehen wir natürlich die Admiralin der Trierachie-Flotte, Sharako Lohar. An ihrer Seite steht zudem Tyland Lannister, der den Handel mit ihr geschlossen hat.

Tyland Lannister (Jefferson Hall) ist im Buch bei der Schlacht nicht dabei. Aber sein Schicksal ist da auch nicht besonders rosig. Bildrechte: HBO.

So war es im Buch

Die Zusammensetzung an Charakteren ist im Buch deutlich anders. Hier hält sich Corlys Velaryon überhaupt nicht in der Nähe der Schlacht auf, sondern ist sicher auf Drachenstein. Den persönlichen Rachefeldzug von Sharako gegen ihn gibt es im Buch nicht. Auch sein Bastard Alyn ist bei der Schlacht nicht anwesend.

Lediglich Jace kämpft sowohl in der Serie als auch im Buch bei der Gurgel. Seine Verlobte Baela begleitet ihn jedoch nicht. Dafür allerdings drei andere Drachenreiter! In der Serie sitzen Ulf, Addam und Hugo einfach nur herum, im Buch fliegen die drei Drachensamen auf ihren neuen Drachen in die Schlacht. Gleiches gilt für die Reiterin von Schafsdieb. Dabei handelt es sich im Buch nicht um Rhaena, sondern um eine Frau niederer Geburt namens Nessel.

Sharako ist auch im Buch Admiral bei der Schlacht, wobei es sich aber um einen Mann handelt. Er wird dabei allerdings nicht von Tyland Lannister begleitet, der sich in Königsmund aufhält.

Die Konsequenzen

So war es in der Serie

Sowohl in der Serie als auch im Buch zieht die große Schlacht in der Gurgel schwerwiegende Konsequenzen nach sich. Die Schlacht kann wohl als ein Sieg für die Schwarzen vermerkt werden, wobei am Ende der Folge nicht ganz klar ist, ob überhaupt jemand gewonnen hat. Immerhin wurden viele Schiffe zerstört, die Burg Hochfluth niedergebrannt und es gab namhafte Tote. Allen voran natürlich Rhaenyras Sohn und Erbe Jacaerys, der zusammen mit seinem Drachen Vermax durch Beschuss des Feindes und das Einmischen von Rhaena den Tod findet.

Auch auf Seiten der Grünen sind Verluste zu verzeichnen. Die Flotte der Triarchie konnte die Blockade nicht aufheben und wurde stark dezimiert. Obendrein findet Admiralin Sharako in der Schlacht den Tod, als sie von Alyn erstochen wird. Selbst Tyland Lannister findet wohl ein Ende, als ihn Sharako unerwartet samt Rüstung ins Meer stößt.

Die katastrophalste Konsequenz der Schlacht trifft die Gewinner. Rhaenyras Erbfolger Jacaerys (Harry Collett) ist tot. Bildrechte: HBO.

So war es im Buch

Die Schlacht wird auch in Fire & Blood für beide Seiten zum Debakel. Die Schwarzen gewinnen dank des Eingreifens der Drachen zwar, aber erleiden trotzdem erhebliche Verluste. Abseits von Hochfluth wird auch die nahe Ortschaft Gewürzstadt für immer vernichtet. Die Flotte von Corlys ist so stark dezimiert, dass er sich daraufhin bloß nie wieder so einen »Sieg« wünscht.

Allerdings erleiden weniger wichtige Charaktere hier den Tod wie in der HBO-Serie. Nur Jace muss auch hier dran glauben, wobei das in diesem Fall nichts mit dem Eingreifen von Schafsdieb zu tun hat. Hier sucht er stattdessen nach seinem entführten Bruder Viserys und fliegt deshalb zu tief. Weitere Verluste der Schwarzen sind lediglich der Drache Sturmwolke des jungen Aegon sowie dessen Bruder Viserys, der für tot gehalten wird.

Sharako Lohar überlebt die Schlacht in der Gurgel und spielt später noch eine Rolle bei der Auflösung der Triarchie.

Es wird jetzt spannend, wie es nach der Schlacht weitergeht. Die Serie hat sich ein paar Freiheiten genommen, die sich vor allem auch auf die Beziehungen von Charakteren auswirken sollten. Etwa auf Rhaena und ihre Schwester Baela. Interessant ist aber auch, dass die Entführung von Viserys noch gar nicht stattgefunden hat, was durchaus wichtig sein sollte für die Geschichte.