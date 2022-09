House of the Dragon: Folge 1 ist kostenlos auf YouTube - aber leider nicht mehr in Deutschland

Update am 2. September um 14:20 Uhr: Offenbar ist die Folge in Deutschland nicht mehr auf YouTube verfügbar - in den ersten Stunden war die Episode noch aufrufbar, mittlerweile wurde diese jedoch hierzulande entfernt.

Ursprüngliche Meldung: House of the Dragon hat einen phänomenalen Start hingelegt: Laut Rotten Tomatoes sind Fans und Kritiker bisher gleichermaßen angetan und dazu obendrauf bricht HBO auch noch einen Zuschauerrekord nach dem anderen.

Hierzulande können wir House of the Dragon aber nicht über HBO schauen, sondern müssen die Serie über den Streaming-Service Sky sehen. Jedenfalls, wenn wir die gesamte Staffel begutachten wollen. Die erste Folge gibt es nämlich jetzt offiziell auf YouTube – und das komplett kostenlos.

Was müsst ihr beachten?

Ob ihr's glaubt oder nicht, es gibt keinen wirklichen Haken. Die gesamte erste Folge – vom kurzen Intro bis zum Abspann – ist kostenlos und völlig legal auf YouTube. HBO Max hat die Episode auf dem offiziellen Kanal veröffentlicht und soll euch einen ersten Vorgeschmack zur Serie geben. Ihr müsst euch jedoch auf YouTube anmelden, um euer Alter zu bestätigen.

Die Folge gibt es nur auf Englisch zu sehen, wenn euch die Sprache schwerfällt, könnt ihr aber mithilfe der YouTube-Untertitel die Serie trotzdem genießen.

HBO hat hiermit nicht das erste Mal eine volle Episode auf YouTube veröffentlicht: Die erste Folge der Animationsserie Harley Quinn könnt ihr euch seit zwei Monaten auch auf YouTube anschauen. Dass weitere Folgen jedoch kostenlos auf YouTube erscheinen, halten wir für äußerst unwahrscheinlich.

Habt ihr die erste Episode von House of the Dragon schon gesehen oder ist das jetzt eure Möglichkeit, der Serie eine Chance zu geben? Und was haltet ihr von HBOs Angebot im Allgemeinen?