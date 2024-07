House of the Dragon: Die neue Folge bringt überraschend einen Fanliebling zurück - die Regisseurin erklärt, warum

Die junge Rhaenyra (Milly Alcock) begegnet in Staffel 2 einem von Schuldgefühlen geplagten Daemon Targaryen (Matt Smith). Bild: HBO.

House of the Dragon geht in Staffel 2 in die Vollen. In Folge drei sind alle Spielsteine gesetzt, die Fronten sind geklärt. Nachdem sowohl die Grünen um König Aegon (Tom Glynn-Carney) als auch die Schwarzen rund um Königin Rhaenyra (Emma D’Arcy) bereits königliches Blut lassen mussten, scheint offener Krieg nun unvermeintlich.

Schuld daran hat auch Rhaenyras Onkel Daemon (Matt Smith). Dieser hatte in der Annahme, Rhaenyra einen Gefallen zu tun, ein Mordkomplott in Auftrag gegeben, das jedoch unvorhergesehene Folgen hat. Geplagt von Schuld zieht Daemon in der neuen Folge alleine los, um sich zu rehabilitieren. Dabei trifft er auf eine alte Bekannte.

Achtung Spoiler: Die folgenden Absätze behandeln wesentliche Handlungsdetails aus House of the Dragon Staffel 2 Episode 3, The Burning Mill . Wenn ihr die Folge bislang nicht gesehen habt, solltet ihr hier nicht weiterlesen!

Wie in alten Zeiten

Nach dem unbeabsichtigten Mord an Aegons Sohn Jaehaerys steckt Daemon Targaryen in einer unbequemen Lage. Erneut hat er sich von seinen Emotionen leiten lassen und damit Probleme für sein Haus verursacht.

Denn der Mord lässt seine Nichte/Ehefrau Rhaenyra als kaltblütige Kindsmörderin dastehen. Ein solches Image macht es ihr schwer, neue Verbündete zu finden. Rhaenyra entzieht Daemon daher das Vertrauen. In der Absicht, Rhaenyra (und damit sich selbst) zu helfen, reitet Daemon kurz entschlossen auf seinem Drachen los, um die Burg Harrenhal zu erobern.

Harrenhal ist eine der ältesten und größten Festungen in den Sieben Königslanden und hat den Ruf, mit einem Fluch belastet zu sein. In ihren düsteren Gewölben wird Daemon von einer Vision heimgesucht: Er begegnet einer jüngeren Version von Rhaeryra, die dem getöteten Königssohn Jaehaerys seinen abgetrennten Kopf wieder annäht.

Das Bemerkenswerte an dieser Szene: Rhaenyra wird hier von der Australierin Milly Alcock gespielt, die sie auch schon zu Beginn der ersten Staffel darstellte und bei den Zuschauern überaus beliebt war.

Laut Folgen-Regisseurin Geeta Patel soll dieser Cameo-Auftritt zeigen, wie missverstanden und verletzt sich Daemon an dieser Stelle fühlt. Dem Branchenmagazin Screenrant sagte sie, die jüngere Rhaenyra stamme aus einer Zeit, in der sie noch zu Daemon aufgeschaut habe, statt auf ihn herabzusehen .

In diesem Traum sieht sie ihn nur an - sie braucht gar nichts zu sagen. Wir haben nur an dem Blick gearbeitet; die Bedeutung, die sich aus all den vorherigen Episoden ergibt, bevor sie ihn ansieht und ihn verurteilt. Sie sagt: Hey, du hast einen Jungen getötet. So etwas tust du nicht. Die Leute haben ihm das eigentlich schon die ganze Zeit gesagt. Aber als die junge Rhaenyra es zu ihm sagt, ist es das erste Mal, dass er es fühlt. Es ist das erste Mal, dass er seine Taten verarbeitet, obwohl er von Anfang an immer wieder Menschen getötet hat. Das ist das erste Mal, dass wir ihn bereuen sehen. Wir sehen, wie er fühlt. Und das haben wir zuvor noch nie bei Daemon gesehen. Sogar die Crew wurde in diesem Moment beim Dreh emotional. Es ging nicht nur um die Serie, sondern darum, dass man einen Fehler gemacht hat, den man zutiefst bedauert und der einen anderen verletzt hat. So einfach ist das. Geeta V. Patel

