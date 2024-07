House of the Dragon: Wer beansprucht die herrenlosen Drachen? Wir kennen bereits vier zukünftige Reiter

Wer glaubt, nur die Targaryens könnten Drachen reiten, der irrt. Auch ihre unehelichen Nachkommen und andere alte valyrische Familien haben das Potenzial dazu. Bildquelle: HBO.

Achtung Spoiler: Dieser Artikel behandelt neben Handlungsdetails der zweiten Staffel auch zukünftige Ereignisse, die bisher nicht in House of the Dragon zu sehen waren. Wenn ich nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr hier nicht weiterlesen.

In House of the Dragon geht es aktuell hoch her. Nachdem auf beiden Seiten bereits königliches Blut vergossen wurde, scheint Krieg zwischen den Fraktionen rund um Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) und ihren Konkurrenten Aegon (Tom Glynn-Carney) unvermeidlich.

Rhaenyra versucht fieberhaft, einen offenen Konflikt zu verhindern, da sie weiß, dass ein Krieg zwischen den Targaryens und ihren Drachen halb Westeros zerstören könnte.

Dabei wurden noch gar nicht alle bekannten Drachenreiter aus dem Tanz der Drachen enthüllt. Denn in der Romanvorlage Fire & Blood von George R. R. Martin gibt es noch einige Reiter mehr, als bisher in der Serie gezeigt wurden. Wir verraten euch, um wen es geht.

Allen potenziellen Drachenreitern ist gemein, dass es sich bei ihnen um sogenannte Dragonseeds handelt. Diese Drachensamen sind Kinder, die aus unehelichen Beziehungen der Targaryens und anderer alter Häuser von Valyria hervorgegangen sind. Nicht jeder kann also einfach so zum Drachenreiter werden - dafür ist eine bestimmte Abstammung nötig.

Um euch einen Überblick zu geben, welche Drachen aktuell reiterlos sind, haben wir euch eine umfangreiche Übersicht über alle feuerspuckenden Riesenechsen in House of the Dragon zusammengestellt. Sollten euch einige Drachennamen unbekannt vorkommen, könnt ihr hier jederzeit nachschlagen.

Alyn und Addam von Hull

Mit den Brüdern Alyn (Abubakar Salim) und Addam von Hull (Clinton Liberty) haben wir in Staffel 2 bereits zwei bestätigte Drachensamen kennengelernt. Wie in der zweiten Folge zu erfahren ist, hat Alyn das Leben von Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) gerettet, der daher nun in seiner Schuld steht.

Gerüchten zufolge könnte es sich bei Alyn und seinem Bruder um illegitime Söhne von entweder Lord Corlys oder dessen Sohn Laenor Velaryon (John Macmillan) handeln. Beide werden in den Büchern später zu Drachenreitern aufseiten Rhaenyras.

Dass Addam später ein Band mit dem Drachen Seerauch knüpft, wird in Folge zwei bereits angedeutet, als der Drache über diesem am Himmel seine Kreise zieht.

Alyn (Abubakar Salim) und Addam von Hull (Clinton Liberty) sind in House of the Dragon bisher unscheinbare Seefahrer. Laut der Buchvorlage sind sie aber zu größeren Taten berufen. Bild: HBO.

Hugo Hammer

Den Schmied Hugo Hammer (Kieran Bew) haben wir bereits in der ersten Folge von Staffel 2 kennengelernt. Er wird während einer Audienz bei König Aegon vorstellig, um Hilfe bei den schlecht laufenden Geschäften zu erbitten. Durch die teuren Lebensmittel habe er kein Geld, um seine kranke Tochter zu versorgen.

Über seine Abstammung lassen auch die Bücher von Autor George R. R. Martin wenig Rückschlüsse zu. Aus den Romanen geht allerdings hervor, dass Ulf sich unter Rhaenyras Sohn Jaecerys den Schwarzen anschließt und den Drachen Vermintor für sich gewinnen kann. Aktuell ist der Schmied davon aber weit entfernt.

Schmied Hugo Hammer (Kieran Bew) bittet bei König Aegon um finanzielle Unterstützung. Bild: HBO.

Ulf der Weiße

Ein weiterer bereits bekannter Kandidat ist Ulf der Weiße (Tom Bennet). Er kam bereits in der zweiten Folge kurz vor und bekommt in Staffel 2 Folge 3 eine größere Rolle. In einem Gasthaus in Königsmund behauptet Ulf, ein Bastard von Prinz Baelon dem Tapferen zu sein - und damit ein Halbbruder von Rhaenyras Vater Viserys (Paddy Considine).

Er unterstützt den Thronanspruch seiner Nichte Rhaenyra und beansprucht im Buch später den Drachen Silberschwinge.

Ulf der Weiße (Tom Bennet) ist nicht etwa mit Zauberer Gandalf verwandt - dafür aber mit Königin Rhaenyra Targaryen. Bild: HBO.

