Ein legendärer Handyhersteller feiert jetzt seine Rückkehr nach Deutschland – will Xiaomi, Samsung und Google Pixel schlagen

Das taiwanesische Technologie-Unternehmen HTC hat das U24 Pro angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Mittelklasse-Smartphone, das auch in Deutschland erscheinen wird.

Darum ist das wichtig: Einst war HTC einer der beliebtesten Handyhersteller in Deutschland. 2011 rangierten sie sogar nach Apple und Samsung auf dem dritten Platz. Mit der Rückkehr von HTC in den deutschen Smartphone-Markt bekommen wir noch mehr Alternativen zu Samsung, Xiaomi und Co.

Das HTC U24 Pro im Detail: Obwohl das neue Handy sich in die Mittelklasse einreihen wird, bietet es dennoch einige beeindruckende technische Daten. Hier sind die Highlights:

Drei KI-gestützte Kameras mit 50 Megapixel (Selfie, Hauptkamera und Tele)

Weitwinkel-Objektiv mit 8 Megapixel

Teleobjektiv mit zweifachen optischen Zoom

6,8 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz und FHD-Plus-Auflösung

Qualcomm Snapdragon 7 Gen3-Prozessor und 12 GByte RAM

256 GByte UFS 3.1-Speicher und ein microSD-Kartenslot

4.600 mAh-Akku mit 60 Watt Schnellladen

IP67-Zertifizierung und nicht näher spezifiziertes Gorilla-Glas

3,5mm-Audioklinke

Android 14

Die technischen Daten lassen auf ein Allrounder-Handy mit besonders guten Kameras und flotter Performance hoffen. Der Verbau einer 3,5mm-Audioklinke dürfte auch noch einige erfreuen.

Preis und Verfügbarkeit: Auf der deutschen offiziellen Produktseite von HTC könnt ihr euch über die Verfügbarkeit des Handys benachrichtigen lassen. Ein fester Termin steht noch nicht fest. Das HTC U24 Pro wird ab 550 Euro erhältlich sein.

Wie findet ihr das neue Handy von HTC? Hat es euer Interesse wecken können? Oder hätte HTC besser direkt ein High-End-Handy veröffentlichen sollen? Und habt ihr früher Smartphones des Herstellers besessen und wünscht ihr euch noch mehr Handys von HTC? Welches war euer Favorit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!