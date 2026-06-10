Herr der Ringe, Star Trek und mehr könnt ihr gerade als Pen&Paper einsacken und spart dabei über 1.000 Euro

Pen&Paper-Rollenspiele gibt es inzwischen zu haufenweise bekannten Universen. Kein Wunder, schließlich erlauben es diese Spiele uns wie kaum ein anderes Medium, grandiosen Welten selbst zu erkunden und dort eigene Abenteuer zu erleben.
Wenn ihr etwa Fans von Der Herr der Ringe, Warhammer, Star Trek, Doctor Who, Blade Runner, Transformers, Power Rangers oder sogar My Little Pony seid, findet ihr die entsprechenden Rollenspiele dazu aktuell in einem gewaltigen Paket, das ihr für vergleichsweise wenig Geld abstauben dürft.
Bei Humble läuft aktuell wieder eine Pen&Paper-Aktion rund um Rollenspiele zu bekannten Universen. Darin enthalten sind 54 digitale Bücher, die normalerweise zusammengerechnet über 1.074 Euro kosten würden. Mit dem Bundle bekommt ihr jedes einzelne davon allerdings für gerade einmal 37 Euro.
Das steckt im Bundle
Wie eingangs erwähnt, dreht sich das aktuelle Humble Bundle um Rollenspiele zu bekannten Universen. Allerdings sind dort trotzdem nicht nur Spiele enthalten, die euch in Welten entführen, die man aus Büchern oder Filmen kennt. Es gibt auch ein paar einzigartige Spiele, die ihr hier bekommt.
Wie immer könnt ihr selbst entscheiden, wie viel ihr für das Paket ausgeben wollt. Allerdings erhaltet ihr je nach Höhe unterschiedlich viele Artikel. Hier die schnelle Übersicht:
Bundle für 5 Euro:
- Grundregelwerk zu My Little Pony
- Grundregelwerk zu Tenebria
- Grundregelwerk zu The Breach
- Grundregelwerk zu Epyllion
- Grundregelwerk zu Visigoths vs Mall Goths
- Grundregelwerk zu Starlee Davidson
- Starter Set zu Warhammer 40k Roleplay
- Erweiterungen zu Pirate Borg und Uncanny
Bundle für 14 Euro
- Alles aus dem vorherigen Bundle
- Grundregelwerk zu Power Rangers Roleplaying Game
- Grundregelwerk zu Blade Runner RPG
- Grundregelwerk zu Warhammer Age of Sigmar Soulbound
- Grundregelwerk zu Memento Mori
- Grundregelwerk zu Sleepaway
- Grundregelwerk zu Ashen Stars
- Grundregelwerk zu Terror Target Gemini
- Grundregelwerk zu The Strange
- Grundregelwerk zu Cartel
- Grundregelwerk zu If I Were a Lich, Man
- Grundregelwerk zu Cthulhu Awakens
- Grundregelwerk zu Business Wizards 2.0
- Starter Set zu Pirate Borg
- Spielleiterhandbuch zu Achtung! Cthulhu
- Rollenspiel-Tool-Kit Into the Wyrd and Wild
Bundle für 23 Euro
- Alles aus den vorherigen Bundles
- Grundregelwerk zu Transformers Roleplaying Game
- Grundregelwerk zu Doctor Who: The Roleplaying Game
- Grundregelwerk zu Household
- Grundregelwerk zu In Nomine
- Grundregelwerk zu TimeWatch
- Grundregelwerk zu Piaga 1348
- Grundregelwerk zu Stealing Stories
- Grundregelwerk zu Bluebeard's Bride
- Grundregelwerk zu One Last Fight
- Grundregelwerk zu Blue Rose
- Grundregelwerk zu Coriolis: The Great Dark
- Grundregelwerk zu Rebel Scum
- Spielerhandbuch zu Achtung! Cthulhu
- Rollenspiel-Tool-Kit Into the Cess and Citadel
- Abenteuer zu Pirate Borg namens Buried in the Bahamas
Bundle für 37 Euro
- Alles aus den vorherigen Bundles
- Grundregelwerk zu The One Ring
- Grundregelwerk zu Warhammer 40k: Wrath & Glory
- Grundregelwerk zu Star Trek Adventures
- Grundregelwerk zu G.I. Joe Roleplaying Game
- Grundregelwerk zu Fabula Ultima TTJRPG
- Grundregelwerk zu Return to Dark Tower Fantasy Roleplaying
- Grundregelwerk zu Heckin' Good Doggos
- Grundregelwerk zu Outgunnes Superheroes
- Grundregelwerk zu Sword of the Serpentine
- Grundregelwerk zu Urban Shadows
- Grundregelwerk zu Wanderhome
- Grundregelwerk zu Pirate Borg
- Grundregelwerk zu Shift
- Grundregelwerk zu Fantasy AGE
- Handy App für ein Abenteuer namens The Darkest House
Wie gesagt, das ist eine ganze Menge! Das Besondere an dem Bundle ist vor allem, dass es hauptsächlich um Grundregelwerke handelt. Ihr bekommt also haufenweise Spiele, die ihr direkt spielen könnt. Nur ganz wenige sind Erweiterungen und Zusatzinhalte, für die ihr andere Spiele benötigt.
Einen guten Zweck unterstützen
Wie immer bei Bundle könnt ihr wahlweise sogar noch mehr für die Pakete ausgeben, wenn sie euch das wert sind. Damit unterstützt ihr die Plattform, aber auch einen guten Zweck. Einen Teil der Erlöse spendet Humble nämlich an gemeinnützige Organisationen. Im Falle des aktuellen Bundles wird Geld für Tabletop Gaymers gesammelt; eine Organisation die sich für Diversität in der Spiele-Community einsetzt.
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