Herr der Ringe, Star Trek und mehr könnt ihr gerade als Pen&Paper einsacken und spart dabei über 1.000 Euro

Star Trek und Herr der Ringe sind nur zwei von vielen Pen&Paper-Highlights im aktuellen Bundle.

Pen&Paper-Rollenspiele gibt es inzwischen zu haufenweise bekannten Universen. Kein Wunder, schließlich erlauben es diese Spiele uns wie kaum ein anderes Medium, grandiosen Welten selbst zu erkunden und dort eigene Abenteuer zu erleben.

Wenn ihr etwa Fans von Der Herr der Ringe, Warhammer, Star Trek, Doctor Who, Blade Runner, Transformers, Power Rangers oder sogar My Little Pony seid, findet ihr die entsprechenden Rollenspiele dazu aktuell in einem gewaltigen Paket, das ihr für vergleichsweise wenig Geld abstauben dürft.

Bei Humble läuft aktuell wieder eine Pen&Paper-Aktion rund um Rollenspiele zu bekannten Universen. Darin enthalten sind 54 digitale Bücher, die normalerweise zusammengerechnet über 1.074 Euro kosten würden. Mit dem Bundle bekommt ihr jedes einzelne davon allerdings für gerade einmal 37 Euro.

5:45 Was ist Pen&Paper? Unser Experte klärt die Grundlagen

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Das steckt im Bundle

Wie eingangs erwähnt, dreht sich das aktuelle Humble Bundle um Rollenspiele zu bekannten Universen. Allerdings sind dort trotzdem nicht nur Spiele enthalten, die euch in Welten entführen, die man aus Büchern oder Filmen kennt. Es gibt auch ein paar einzigartige Spiele, die ihr hier bekommt.

Wie immer könnt ihr selbst entscheiden, wie viel ihr für das Paket ausgeben wollt. Allerdings erhaltet ihr je nach Höhe unterschiedlich viele Artikel. Hier die schnelle Übersicht:

Bundle für 5 Euro:

Grundregelwerk zu My Little Pony

Grundregelwerk zu Tenebria

Grundregelwerk zu The Breach

Grundregelwerk zu Epyllion

Grundregelwerk zu Visigoths vs Mall Goths

Grundregelwerk zu Starlee Davidson

Starter Set zu Warhammer 40k Roleplay

Erweiterungen zu Pirate Borg und Uncanny

Bundle für 14 Euro

Alles aus dem vorherigen Bundle

Grundregelwerk zu Power Rangers Roleplaying Game

Grundregelwerk zu Blade Runner RPG

Grundregelwerk zu Warhammer Age of Sigmar Soulbound

Grundregelwerk zu Memento Mori

Grundregelwerk zu Sleepaway

Grundregelwerk zu Ashen Stars

Grundregelwerk zu Terror Target Gemini

Grundregelwerk zu The Strange

Grundregelwerk zu Cartel

Grundregelwerk zu If I Were a Lich, Man

Grundregelwerk zu Cthulhu Awakens

Grundregelwerk zu Business Wizards 2.0

Starter Set zu Pirate Borg

Spielleiterhandbuch zu Achtung! Cthulhu

Rollenspiel-Tool-Kit Into the Wyrd and Wild

Bundle für 23 Euro

Alles aus den vorherigen Bundles

Grundregelwerk zu Transformers Roleplaying Game

Grundregelwerk zu Doctor Who: The Roleplaying Game

Grundregelwerk zu Household

Grundregelwerk zu In Nomine

Grundregelwerk zu TimeWatch

Grundregelwerk zu Piaga 1348

Grundregelwerk zu Stealing Stories

Grundregelwerk zu Bluebeard's Bride

Grundregelwerk zu One Last Fight

Grundregelwerk zu Blue Rose

Grundregelwerk zu Coriolis: The Great Dark

Grundregelwerk zu Rebel Scum

Spielerhandbuch zu Achtung! Cthulhu

Rollenspiel-Tool-Kit Into the Cess and Citadel

Abenteuer zu Pirate Borg namens Buried in the Bahamas

Bundle für 37 Euro

Alles aus den vorherigen Bundles

Grundregelwerk zu The One Ring

Grundregelwerk zu Warhammer 40k: Wrath & Glory

Grundregelwerk zu Star Trek Adventures

Grundregelwerk zu G.I. Joe Roleplaying Game

Grundregelwerk zu Fabula Ultima TTJRPG

Grundregelwerk zu Return to Dark Tower Fantasy Roleplaying

Grundregelwerk zu Heckin' Good Doggos

Grundregelwerk zu Outgunnes Superheroes

Grundregelwerk zu Sword of the Serpentine

Grundregelwerk zu Urban Shadows

Grundregelwerk zu Wanderhome

Grundregelwerk zu Pirate Borg

Grundregelwerk zu Shift

Grundregelwerk zu Fantasy AGE

Handy App für ein Abenteuer namens The Darkest House

Wie gesagt, das ist eine ganze Menge! Das Besondere an dem Bundle ist vor allem, dass es hauptsächlich um Grundregelwerke handelt. Ihr bekommt also haufenweise Spiele, die ihr direkt spielen könnt. Nur ganz wenige sind Erweiterungen und Zusatzinhalte, für die ihr andere Spiele benötigt.

Einen guten Zweck unterstützen

Wie immer bei Bundle könnt ihr wahlweise sogar noch mehr für die Pakete ausgeben, wenn sie euch das wert sind. Damit unterstützt ihr die Plattform, aber auch einen guten Zweck. Einen Teil der Erlöse spendet Humble nämlich an gemeinnützige Organisationen. Im Falle des aktuellen Bundles wird Geld für Tabletop Gaymers gesammelt; eine Organisation die sich für Diversität in der Spiele-Community einsetzt.