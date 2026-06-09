Arnold Schwarzenegger dominierte 15 Jahre lang die Kinokassen, jetzt landen seinen nächsten beiden Filme direkt im Streaming-Abo

Für Arnold Schwarzenegger bahnt sich ein großes Kino-Comeback an, sobald er in der Rolle des Barbaren Conan nochmal das Schwert schwingt. Doch bis die kultige Fantasy-Actionreihe fortgesetzt wird, dauert es noch ein kleines bisschen: Das Projekt von Regisseur Christopher McQuarrie (Mission: Impossible) geht voraussichtlich erst 2027 in die Vollen.
Bis dahin mangelt es Arnie-Fans nicht an Nachschub. So sehen wir Schwarzenegger aktuell zwar nicht auf der großen Leinwand, wo er sich vor allem in den 80ern bis 90ern pudelwohl fühlte, sondern im Programm von Streamingplattformen.
Hier bekommt ihr einen kleinen Überblick zu seinen kommenden Projekten.
The Man with the Bag
- Läuft wo? Amazon Prime Video
- Startet wann? Am 2. Dezember 2026
- Von wem? Regisseur Adam Shankman (Modern Family, Only Murders in the Building)
- Wer ist noch mit dabei? Alan Ritchson (Reacher), Awkafina (Shang-Chi), Ken Jeong (Hangover)
Darum geht’s: In der weihnachtlichen Actionkomödie spielt Arnold Schwarzenegger niemand Geringeren als den Weihnachtsmann. Der stellt eines Tages fest, dass sein magischer Geschenkesack gestohlen wurde, was für die Ausübung seines Berufs natürlich entsprechend ungünstig ist.
Mit einem Blick auf seine Naughty-List wird er auf den Dieb Vance (Alan Ritchson) aufmerksam, der ihm nun dabei helfen soll, sein wertvolles Werkzeug wiederzubekommen. Vance muss also nun den wichtigsten Heist seines Lebens absolvieren – nicht nur, um Weihnachten zu retten, sondern um sich ebenso in den Augen seiner Tochter zu rehabilitieren.
The Kellys
- Läuft wo? Amazon Prime Video
- Startet wann? Voraussichtlich 2027
- Von wem? Regisseur Brad Peyton (Rampage, San Andreas)
- Wer ist noch mit dabei? Liam Hemsworth (The Witcher), Kelsey Asbille (Fargo), Abby Elliot (The Bear)
Darum geht’s: In dem Cop-Thriller/Drama dreht sich die Geschichte um den in Ungnade gefallenen Polizisten Jack Kelly (Liam Hemsworth), dessen Ehefrau Molly in New York von Terroristen entführt wird. Um Molly zu retten, muss sich Jack nun mit ihrer Familie zusammen tun – und dabei dürfte Arnold Schwarzenegger ins Spiel kommen.
Übrigens: Bei King Conan handelt es sich nicht um das einzige große Kino-Projekt, an dem Arnold Schwarzenegger aktuell arbeitet. Darüber hinaus will er auch noch den 41 Jahre alten Action-Klassiker Phantom Kommando fortsetzen. Und dann wurde ja auch noch unmissverständlich auf eine Rückkehr ins Predator-Franchise vorbereitet …
Nur bei Terminator 7 müssen wir dann auf Arnie verzichten. James Cameron will den zwar noch irgendwann bringen, aber dann voraussichtlich ohne den Darsteller des T-800.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.