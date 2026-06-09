Arnold Schwarzenegger dominierte 15 Jahre lang die Kinokassen, jetzt landen seinen nächsten beiden Filme direkt im Streaming-Abo

Kein Witz: Arnold Schwarzenegger ist dieses Jahr noch als Weihnachtsmann zu sehen. Bildquelle: Amazon Studios

Für Arnold Schwarzenegger bahnt sich ein großes Kino-Comeback an, sobald er in der Rolle des Barbaren Conan nochmal das Schwert schwingt. Doch bis die kultige Fantasy-Actionreihe fortgesetzt wird, dauert es noch ein kleines bisschen: Das Projekt von Regisseur Christopher McQuarrie (Mission: Impossible) geht voraussichtlich erst 2027 in die Vollen.

Bis dahin mangelt es Arnie-Fans nicht an Nachschub. So sehen wir Schwarzenegger aktuell zwar nicht auf der großen Leinwand, wo er sich vor allem in den 80ern bis 90ern pudelwohl fühlte, sondern im Programm von Streamingplattformen.

Hier bekommt ihr einen kleinen Überblick zu seinen kommenden Projekten.

The Man with the Bag

Läuft wo? Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Startet wann? Am 2. Dezember 2026

Am 2. Dezember 2026 Von wem? Regisseur Adam Shankman (Modern Family, Only Murders in the Building)

Regisseur Adam Shankman (Modern Family, Only Murders in the Building) Wer ist noch mit dabei? Alan Ritchson (Reacher), Awkafina (Shang-Chi), Ken Jeong (Hangover)

Darum geht’s: In der weihnachtlichen Actionkomödie spielt Arnold Schwarzenegger niemand Geringeren als den Weihnachtsmann. Der stellt eines Tages fest, dass sein magischer Geschenkesack gestohlen wurde, was für die Ausübung seines Berufs natürlich entsprechend ungünstig ist.

Mit einem Blick auf seine Naughty-List wird er auf den Dieb Vance (Alan Ritchson) aufmerksam, der ihm nun dabei helfen soll, sein wertvolles Werkzeug wiederzubekommen. Vance muss also nun den wichtigsten Heist seines Lebens absolvieren – nicht nur, um Weihnachten zu retten, sondern um sich ebenso in den Augen seiner Tochter zu rehabilitieren.

1:18 Nein, zu beiden neuen Filmen mit Arnold Schwarzenegger gibt es im Moment noch keinen Trailer – dafür aber zu Runner mit Alan Ritchson in der Hauptrolle

Autoplay

The Kellys

Läuft wo? Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Startet wann? Voraussichtlich 2027

Voraussichtlich 2027 Von wem? Regisseur Brad Peyton (Rampage, San Andreas)

Regisseur Brad Peyton (Rampage, San Andreas) Wer ist noch mit dabei? Liam Hemsworth (The Witcher), Kelsey Asbille (Fargo), Abby Elliot (The Bear)

Darum geht’s: In dem Cop-Thriller/Drama dreht sich die Geschichte um den in Ungnade gefallenen Polizisten Jack Kelly (Liam Hemsworth), dessen Ehefrau Molly in New York von Terroristen entführt wird. Um Molly zu retten, muss sich Jack nun mit ihrer Familie zusammen tun – und dabei dürfte Arnold Schwarzenegger ins Spiel kommen.

Übrigens: Bei King Conan handelt es sich nicht um das einzige große Kino-Projekt, an dem Arnold Schwarzenegger aktuell arbeitet. Darüber hinaus will er auch noch den 41 Jahre alten Action-Klassiker Phantom Kommando fortsetzen. Und dann wurde ja auch noch unmissverständlich auf eine Rückkehr ins Predator-Franchise vorbereitet …

Nur bei Terminator 7 müssen wir dann auf Arnie verzichten. James Cameron will den zwar noch irgendwann bringen, aber dann voraussichtlich ohne den Darsteller des T-800.