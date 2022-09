Jetzt kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das gratis Aufbauspiel?

Wieder wartet ein neues kostenloses Spiel auf euch! In dieser Woche verteilt der Epic Games Store das Aufbauspiel Hundred Days - Weinbausimulator, das euch zum Winzer macht. Ihr bebaut also eure eigenen Weinberge, zieht die besten Reben groß und verwandelt sie auf eurem Weingut in edle Tropfen, die ordentlich Geld in eure Kassen spülen.

Die Aktion läuft vom 8. bis 15. September 2022 um 17:00 Uhr. Wenn ihr euch Hundred Days in diesem Zeitraum sichert, dürft ihr es dauerhaft behalten. Um das Angebot wahrnehmen zu können, benötigt ihr ein Konto bei Epic Games.

Worum geht's in Hundred Days?

Hundred Days dreht sich ganz um den Anbau und den Herstellungsprozess von Wein und setzt auf eine minimalistische Optik, die ein wenig an Minecraft aus der Isoperspektive erinnert. Im Trailer bekommt ihr einen Überblick:

Das Gameplay schnell zusammengefasst:

Ihr wählt aus unterschiedlichen Rebsorten und pflanzt sie auf das passende Terrain. Den Boden müsst ihr auch fachmännisch analysieren.

Ihr organisiert die Arbeit auf dem Weinberg, prüft den Reifegrad der Trauben und entscheidet über den besten Zeitpunkt zur Ernte.

Anschließend geht die Ernte in den Herstellungsprozess, der ebenfalls aus vielen Zahnrädchen besteht. Ihr müsst beispielsweise die Weinhefen und Bakterien auswählen, die sich am besten für euer Vorhaben eignen.

Ihr könnt entscheiden, ob eure Weine gelagert werden sollen, um den Wert der Ware mit der Zeit zu erhöhen, oder lieber das schnelle Geld machen und direkt verkaufen.

Neue Gebäude, Techniken und Verbesserungen sorgen dafür, dass euer Unternehmen stetig wächst.

Ihr baut Vertriebsnetze aus und kümmert euch um Werbung und Social Media für euer Produkt.

Die Verkäufe bringen euch Geld ein, das ihr in den weiteren Ausbau eures Weinguts steckt.

Falls ihr euch auch für die neuen Spiele im PC Game Pass interessiert, werdet ihr hier fündig:

21 3 Xbox Game Pass für PC Alle neuen Spiele im September 2022

Für wen ist das Spiel geeignet?

Viele Elemente von Hundred Days entscheiden darüber, ob euer Wein im Billigregal oder im Fachhandel landet. Das könnte Freunden von vielen Entscheidungsmöglichkeiten gefallen, die bei ihren Aufbauspielen gerne alles in der Hand haben. Und natürlich dürft ihr als Weinkenner in Hundred Days endlich mal beweisen, dass ein meisterlicher Winzer in euch steckt.

Falls euch dagegen die spartanische Grafik abschreckt, könnte euch Hundred Days den Spaß verhageln. Zwar wirkt der Stil insgesamt stimmig, auf modernes Teufelswerk wie detaillierte Texturen müsst ihr aber verzichten.

Aufbauspiele sind nicht leicht zu bauen. Wir klären mit Experten, was es dafür braucht – und was nicht:

3 11 Wir fragen Experten Wie funktioniert das perfekte Aufbauspiel?

Was ist noch wichtig?

Unter folgendem Link könnt ihr euch Hundred Days - Weinbausimulator im Epic Store sichern:

Hundred Days kostet sonst im Epic Store, bei GOG und auf Steam rund 20 Euro. Die Spielerwertungen auf Steam fallen mit 78 Prozent Zustimmung größtenteils positiv aus.

Epic verschenkt lediglich die Basisversion von Hundred Days. Allerdings könnt ihr euch direkt das kostenlose Addon Grape Lab schnappen. Das US-Weinanbaugebiet Napa Valley kostet dagegen 7 Euro.

Werdet ihr den Weinberg erklimmen und die Beeren gedeihen lassen oder reift ihr lieber eine Woche im Keller und wartet auf das nächste kostenlose Epic-Angebot? Schreibt es uns in die Kommentare!