Xbox Game Pass für PC: Alle neuen Spiele im September 2022

Neuer Monat, neue Spiele im Xbox Game Pass für PC: Im September 2022 fügt Microsoft dem Abonnement diverse Titel ganz unterschiedlicher Art hinzu, nachdem auch der August bereits viele verschiedene Geschmäcker bediente.

Wir stellen euch die neuen Spiele im PC Game Pass jetzt vor. Zumindest die, die schon am Monatsanfang mitgeteilt wurden. Üblicherweise folgt Mitte September ein weiterer Schwung neuer Spiele.

Und wir halten hier auch fest, welche Titel ihr zeitnah nachholen solltet, falls ihr sie noch spielen möchtet. Wie üblich verschwinden nämlich auch ein paar Produkte aus dem Angebot. Genug der Vorworte, jetzt kommen die neuen Spiele im September!

Highlights im PC Game Pass

Metal: Hellsinger

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: The Outsiders | Release: 15. September 2022 | Im Game Pass ab: 15. September 2022

Der metallhaltige Mix aus Ego-Shooter und Rhythmusspiel startet direkt zum Release auch im PC Game Pass. In Metal: Hellsinger ballert ihr euch durch acht Höllen, was an Doom Eternal erinnert. Mit einer großen Besonderheit: Ihr kämpft passend zum Sound von Metal-Größen wie Serj Tankian (System of a Down), Alissa White-Gluz (Arch Enemy) und Randy Blythe (Lamb of God) gegen Scharen von Dämonen.

Rhythmus im Blut: Während der harte Soundtrack eure Trommelfelle massiert, müsst ihr passend zum Beat ballern, springen und hechten. Dadurch füllt ihr eure Bonusanzeige, um extrastarke Spezialmanöver auszuführen. Je rhythmischer ihr spielt, desto mächtiger langt ihr zu. Und desto mehr Spaß macht's natürlich auch.

Auf Steam könnt ihr jetzt schon eine Demo von Metal Hellsinger spielen. Oder ihr lest in unserer Vorschau, was Metallkopf Steffi davon hält:

27 13 Metal: Hellsinger angespielt Dieser Shooter verlangt mehr als Zielgenauigkeit

Train Sim World 3

Genre: Technische Simulation | Entwickler: Dovetail Games | Release: 6. September 2022 | Im Game Pass ab: 6. September 2022

Jetzt gibt's noch mehr Heavy Metal, aber diesmal ganz unmusikalisch. Einmal selbst einen schnellen ICE in Deutschland lenken, in der schweren Industrielok durch amerikanische Berge zuckeln oder den Pendlerverkehr in London meistern: Train Sim World 3 will Abonnenten des Xbox Game Pass für PC direkt am Release-Tag abholen – und zum Zielbahnhof schicken.

Das Spiel spricht mit detaillierten Führerständen und Zugmodellen vor allem Freunde technischer Simulationen an. Oder solche, die es werden wollen .... Unser Autor Jan zählte sich zu den Skeptikern dieser Art Spiel, bis wir ihn auf den Vorgänger Train Sim World 2 ansetzten:

11 10 Train Sim World 2 Wie ich mich in einen Zug verliebt habe

September 2022: Weitere neue Spiele im PC Game Pass

Ab 6. September:

Disney Dreamlight Valley

Opus Magnum

Ab 13. September:

Ashes of the Singularity: Escalation

DC League of Super-Pets: Die Abenteuer von Krypto und Ace

Ab 14. September:

You Suck at Parking

Ab 15. September:

Despot's Game

Diese Spiele verlassen das Abo bald

Auch im September 2022 zeigt Microsoft einigen Spielen höflich die Tür. Die folgenden Titel verschwinden am 15. September aus dem PC Game Pass.

Wie gefallen euch die Neuheiten im Xbox Game Pass für PC? Trifft der September euren Geschmack oder ist diesmal nichts für euch dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!