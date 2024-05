Ihr sucht schon ewig dieses eine Spiel, aber habt den Namen vergessen? Hier findet ihr schnelle Hilfe

Okay, Monkey Island findet man auch ohne Hilfe noch. Aber viele andere Spiele eben nicht.

Ich wette, jeder von euch kennt das: Schon seit Ewigkeiten schwirrt einem die dunkle Erinnerung an ein Spiel von früher im Kopf rum. Wie hieß das noch gleich? Keine Ahnung, aber im Hauptmenü gab’s dieses eine lustige Bild und man hat ein Puzzle mit bunten Schneckenhäusern gelöst … Mensch, wenn man das mal wieder finden würde, das wär’s.

Es gibt Hoffnung! Natürlich könnt ihr solche Gesuche jederzeit an uns schicken oder im GameStar-Forum posten, wir rätseln in der Redaktion sehr gerne darüber. Aber manchmal kommen wir auch einfach nicht drauf, vor allem wenn es um sehr alte, nischige Titel geht, die heute vielleicht gar nicht mehr existieren.

Deshalb will ich euch eine zweite Möglichkeit vorstellen, die ich selber schon erfolgreich genutzt habe: die Reddit-Community r/tipofmyjoystick (nein, dahinter stecken keine Schmuddelbildchen, versprochen).

Stephanie Schlottag Steffi begegnet jeden Monat hunderten Spielen, ist aber richtig schlecht mit Namen. Zum Glück kann sie in ihrem monatlichen Geheimtipp-Format spicken, aber wenn das mal nicht hilft, zapft sie das Schwarmwissen des Internets an.

So habt ihr die besten Erfolgschancen

Dieses Sub-Reddit ist voller Leute, die gerne rätseln – und zusammen ein gigantisches Schwarmwissen über Spiele mitbringen. Entsprechend hoch sind die Chancen, dass euch hier jemand den Titel des gesuchten Spiels nennen kann. Wichtig ist, dass ihr euch an die Regeln haltet und ein bisschen Geduld mitbringt.

Wie genau Posts formatiert sein sollen, schreiben die offiziellen Richtlinien der Mods vor. Die Sprache des Sub-Reddits ist Englisch (notfalls könnt ihr euren Post ja auf Deutsch verfassen und mittels Übersetzungsprogramm konvertieren). Je mehr der folgenden Daten ihr parat habt, desto besser eure Aussichten:

Auf welcher Plattform habt ihr gespielt?

In welchem Zeitraum habt ihr gespielt? Könnt ihr es auf wenige Jahre eingrenzen?

Wie sah die Grafik aus? 2D, 3D, pixelig?

Wisst ihr noch einzelne Worte aus dem Titel?

Könnt ihr euch an konkrete Gameplay-Features erinnern? Je mehr Details ihr nennt, desto besser.



Inzwischen sind außerdem Bilder erlaubt – wenn ihr einen Screenshot habt, wunderbar. Wenn nicht, versucht doch einfach mal, das Hauptmenü, Cover oder eine Szene in Paint zu skizzieren! Das macht die Suche nicht nur leichter, sondern auch lustiger für alle Beteiligten.

Michelangelo hätte bitterlich geweint bei meinem beispielhaften Kunstwerk. Bestimmt vor Neid.

Da täglich sehr viele Gesuche gestellt werden, kann es durchaus mal ein oder zwei Tage dauern, bis euch jemand antwortet. Ungeduldiges Spammen hilft hier natürlich gar nichts, sondern kann zur Löschung eures Posts führen. Wartet ein bisschen ab, bevor ihr euer Gesuch nochmal anstupsen – am besten zu einer Uhrzeit, zu der möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer in den nordamerikanischen Zeitzonen online sind. Zum Beispiel ab 1 Uhr morgens nach deutscher Zeit.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Community wirklich fit ist: Ich habe sie vor einer Weile mal nach einem obskuren 2D-Adventure aus den 90er Jahren suchen lassen, von dem ich nur noch wusste, es ging um eine Vulkaninsel, einen abgestürzten Heißluftballon und einen T-Rex, den man mit Kamerablitz erschreckt. Zwölf Stunden später hatte ich meine Antwort!

Und wie hieß nun mein verlorenes Spiel? Das würde ich euch an dieser Stelle liebend gern verraten, aber leider habe ich es inzwischen wieder vergessen. Vor ein paar Monaten hat es mir ein findiger GameStar-Leser sogar nochmal in einen Kommentar geschrieben - aber auch das ist nicht hängen geblieben. Muss ich wohl mal wieder einen Post in r/tipofmyjoystick erstellen.

Welches fast vergessene Spiel würdet ihr gerne wiederfinden? Postet es doch auch mal hier in die Kommentare, vielleicht kann euch ja gleich jemand weiterhelfen! Und wer mehr Spaß am Rätseln hat, wird in dem Subreddit sicherlich viele knackige Herausforderungen finden. Vielleicht zahlt sich euer Wissen über technische Simulationen der frühen 2000er oder sämtliche Spiele mit Frosch-Protagonisten ja endlich aus.