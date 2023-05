»Ikea«-Anleitung für Zelda Tears of the Kingdom: Das würde ich mir als Buch kaufen

In Zelda: Tears of the Kingdom wäre eine Gebrauchsanweisung oft sehr nützlich - gut, dass es kreative Köpfe in der Community gibt!

Ikea-Schränke sollen eigentlich idiotensicher sein. Trotzdem gab es schon so einige Umzüge, an denen ich beim Aufbauen verzweifelt bin. Das läge an mir? Niemals! Das scheitert natürlich nur an den verwirrenden und schlecht illustrierten Anleitungen, meine eigene Inkompetenz kann nicht der Grund sein – jedenfalls rede ich mir das ein. Meine grauenhaften Bau-Skills werden jetzt aber auch in Zelda: Tears of the Kingdom auf die Probe gestellt.

Immerhin gibt es aber eine treue Community, die jeglichen Content zu Zelda macht. Die Spieler können mir in etlichen Tipps und Tricks-Videos ausführlich erklären, wie ich die tödlichsten Killermaschinen baue oder wieso die Rückspulfunktion das mächtigste Werkzeug von Link ist. Aber ich habe noch keine Spielanleitung gesehen, die so schön ist wie diese hier:

Im Stile einer Ikea-Anleitung hat Reddit-User Momo_fruit hier kurz und prägnant erklärt, wie man in Tears of the Kingdom ein Floß baut. Die Aufgabe an sich ist so simpel, dass ich es selbst mit meinen Baukünsten ohne Hilfe geschafft hätte. Das macht die Anleitung aber nicht weniger genial – die Zeichnungen sind nämlich einfach zum Dahinschmelzen! Seht euch allein den kleinen Link an, wie er nach dem Fällen der Bäume eine Päuschen einlegt.

Wo das herkommt, soll noch mehr erscheinen: Momo_fruit sucht bereits nach weiteren Ideen, in den Kommentaren wurde schon von einer Auto-Anleitung gesprochen, an einer Hoverbike-Illustration wird bereits gearbeitet.

So schön das auch auf dem Bildschirm aussieht, so sehr würde ich solche Illustrationen lieber haptisch auf Papier gedruckt sehen. Neben meinen Artbooks zu Mass Effect, Witcher 3 und der Zelda-Enzyklopädie wäre noch genügend Platz für ein How-to-Build -Buch zu Tears of the Kingdom.

Ich bin bei der Vorstellung eines Sammelbandes auch nicht alleine: Remarkable Custard schreibt als Kommentar: Du könntest das bis ans Ende der Zeit tun und dann ein Buch daraus machen, mit festem Einband, ich würde es sofort kaufen. Momo_fruit reagiert darauf leider nur scherzhaft, dass es wirklich toll wäre.

Seid ihr auch von den Illustrationen so begeistert wie ich oder könnt ihr mit dem Zeichenstil nichts anfangen? Welche Künstler verfolgt ihr, die cooles Kunstwerke zu bekannten Videospielen machen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare!