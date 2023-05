Spieler von Zelda: Tears of the Kingdom fluten das Internet mit verrückten Maschinen

In Tears of the Kingdom bauen Zelda-Spieler gerade allerlei verrückte Maschinen.

Die Nintendo Switch hat ihr Valheim und es heißt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dank der neuen Crafting-Möglichkeiten im Action-Adventure haben findige Spieler übers Wochenende zahllose Kreationen erdacht und Videos davon ins Internet gestellt.

Die Bandbreite der Maschinen und Konstruktionen reicht dabei von »verdammt cool« über »extrem beeindruckend« bis hin zu »komplett wahnwitzig«. Und je mehr Zeit Zelda-Spieler mit TotK verbringen, umso abgefahrener und komplexer dürfte diese Bauten noch werden. Nicht wahr, Vallheim?

Was die Redaktion während des Tests von Tears of the Kingdom so alles mit der neuen »Fuse«-Fähigkeit von Held Link angestellt hat, um unterschiedlichste Objekte zu verbinden, seht ihr im Video:

16:42 Tears of the Kingdom setzt neue Maßstäbe für Zelda und Open Worlds allgemein

Weil wir bei GameStar ja einen Bildungsauftrag haben und Flammen speiende Holzpenisse in Videospielen lieben, haben wir die sozialen Medien durchforstet auf der Suche nach einige besonders denkwürdigen »Fuse«-Bauwerken.

Eine Auswahl der schönsten Maschinen aus Zelda: TotK

Bienenstock als Waffe

Fangen wir ganz simpel und bescheiden an, indem wir Links Pfeile ein bisschen aufwerten. Normale Pfeilspitze sind ja schön und gut, Elementareffekte schon 'ne Ecke besser, aber so richtig effektiv sind Bienen. Ja, richtig gelesen, Bienen, diese kleinen, summenden Insekten.

Die könnt ihr nämlich auf Geschosse pflanzen und anschließend dabei zusehen, wie die fleißigen Bienchen aus ihrem Stock schwirren und Gegner piesacken:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mech-Action

Ok, ok, lasst uns mal einen Gang hochschalten. Ach Quatsch, hauen wir gleich den sechsten Gang rein und brausen in den Sonnenuntergang: mit einem ausgewachsenen Mech! Den hat User SoulBanana auf TikTok geteilt und das Ergebnis ist beachtlich: Link steuert einen meterhohen Kampfschreiter, der Feinde mit Raketen zerlegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Schiff ohne Segel

Auf dem Land dominiert man mit so einem Mech jedes Gefecht, aber wie sieht's zu Wasser aus? 3D-Animatorin Liz hat sich etwas einfallen lassen und eine neue Art von Floß gebaut, das ähnlich wie ein Raddampfer funktioniert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Stuhlprobe

Für Twitter-User chrysaora ist das allerdings zu unbequem, er reist lieber mit Stil: auf einem riesigen, selbstfahrenden Sonnenstuhl. Wer kommt auf solche Ideen - und wo kann man dieses Gerät in der Realität kaufen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Trojanisches Pferd

Springen wir kurz rüber zu Reddit, wo DasMatt einen besonders perfiden Plan ausgeheckt hat. Dabei hat er sich von den Griechen inspirieren lassen, die der Legende zufolge mit einer ganz ähnlichen Konstruktion einst die Stadt Troja einnahmen. Was damals funktioniert hat, klappt sicher auch in Tears of the Kingdom, oder?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Link ist am Zug

In The Legend of Zelda kann Link auf seinem Schild surfen. Aber was passiert wohl, wenn man den Schild mit einem der kleinen Minenkarren verbindet? Das hat Plastered_Crab ausprobiert und herausgefunden, dass man so auf den ellenlangen Schienenlinien zwischen den schwebenden Inseln von TotK endlos grinden kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Zaybuhr macht im Gegensatz dazu keine halben Sachen und hat gleich mal einen kompletten Zug gebaut, der ihn in Windeseile von A nach B bringt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der flammende Penis

Zu guter Letzt wäre da noch die wohl absurdeste Maschine von allen: der mechanische Mann mit dem Feuer speienden Penis. Ein anonymer Beitrag auf imgur zeigt ein großes Strichmännchen, das offensichtlich große Freude daran hat, sein herumschwingendes Sexualorgan als Flammenwerfer zu missbrauchen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Imgur, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Imgur-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Imgur angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Imgur-Inhalt

Eine andere Variante derselben Maschine, deren praktischer Nutzen aktuell schwer abzuschätzen ist, findet sich ebenfalls im Netz, auch hier lässt sich der Ersteller nicht so leicht identifizieren. Wir sprechen ihm oder ihr aber unseren Respekt vor so viel Liebe zum Detail aus. Aber seht selbst, es erwartet euch ein explosives Finish:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie fandet ihr diese Maschinen und Bauwerke? Spielt ihr auch gerade The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und nutzt fleißig Links neue Crafting-Möglichkeiten mit dem Fuse-Skill? Was für Maschinen oder Kombinationen habt ihr bereits ausprobiert? Könnt ihr uns ein paar besondere Kombinationen empfehlen? Schreibt es in die Kommentare!