Im neuen Roman von R.A. Salvatore tritt die Tochter einer absoluten D&D-Legende ins Rampenlicht

Nach über 35 Jahren und mehr als 40 Büchern, die den Dunkelelfen Drizzt Do’Urden zu einer wahren Literatur-Legende der D&D-Welt gemacht haben, beginnt jetzt eine neue Ära. Denn nun übernimmt im nächsten Roman seine Tochter!

»Mehr als nur die Erbin eines Helden«

Das neue Buch von R.A. Salvatore wird den Titel The Finest Edge of Twilight tragen. Im Gegensatz zur bisherigen Dunkelelfen-Reihe, steht nun aber Briennelle Zaharina, genannt Breezy Do’Urden, im Fokus.

Die Tochter von Drizzt und der Menschenfrau Catti-brie war bereits mehrfach in D&D-Hörspielen und Kurzgeschichten aufgetaucht, aber nie in der Hauptserie rund um Drizzt. Nun erhält jetzt jedoch endlich ihr ganz eigenes Kapitel in der Saga.

Aus der offiziellen Inhaltsangabe des Verlages heißt es unter anderem:

Breezy Do’Urden ist mehr als nur die Erbin eines legendären Helden. Über ein Jahrzehnt widmete sie sich dem Studium von Kampf, Magie und nun auch dem Weg der Schatten und formte ihren Geist wie auch ihren Körper in eine messerscharfe Waffe.

Doch selbst nach Jahren der Anstrengung, betrachten ihre Eltern Drizzt und Cattie-brie sie noch immer als kleines Mädchen. Um ihnen endlich das Gegenteil zu beweisen, stellt sich Breezy der denkbar größten Herausforderung: Eine Meisterin der Drachen im Kloster der Gelben Rose zu werden.

Ein neuer Blickwinkel des Autors

Im Interview mit Polygon erklärt der Autor R.A. Salvatore die Beweggründe für den Wechsel zu einer neuen Figur. Es gehe ihm in seinen Büchern immer um die Herkunft, die Motivation und Beweggründe hinter den Protagonisten:

In diesem neuen Kapitel gibt mir Breezy die Gelegenheit, Charakterentwicklung aus einer neuen Perspektive zu betrachten, denn sie kommt nicht aus der Dunkelheit, wie ihr Vater – das genaue Gegenteil ist der Fall. Ihre Herkunft und die Einflüsse um sie herum sind ebenfalls andere, als die harte Realität von Catt-brie in Icewind Dale, wo es einfach nur ums blanke Überleben geht.

Das klingt nach einem Neustart für die traditionsreiche Serie mit einem frischen Blickwinkel! Im D&D-Universum ist Breezy ein bisher weitgehend unbeschriebenes Blatt und es ist nur wenig über die Halbdunkelelfin bekannt.

Wie der Reveal von The Finest Edge of Twilight andeutet, wird es um ihren Kampf um Eigenständigkeit in einer Welt gehen, der vom Ruf und den Heldentaten ihrer Eltern geprägt ist.

Der Release-Termin von The Finest Edge of Twilight ist der 7. Oktober 2025 für die englische Buchausgabe mir 384 Seiten, Vorbestellungen sind bei diversen Buchhändlern bereits möglich, auch als E-Book. Die gebundene Fassung kostet rund 30 Euro. Ein Datum für die deutsche Übersetzung gibt es bislang nicht.