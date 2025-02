Dungeons & Dragons wird offenbar zur groß angelegten Netflix-Serie und ein namhafter Produzent ist am Steuer

Für Tabletop-Fans soll Netflix einen Leckerbissen in Serienform planen. Bildquelle: Netflix / Paramount

Dungeons & Dragons zählt seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Pen&Paper-Regelwerken. Das Fantasy-Universum von Faerûn war bereits Schauplatz von unzähligen Abenteuergeschichten, die ihr gemeinsam mit euren Freunden erleben könnt.

Dem bei Fans und Kritikern beliebten Kinofilm aus dem Jahr 2023 war kein finanzieller Erfolg vergönnt. Dennoch ist jetzt Nachschub für den TV in Form einer Netflix-Serie geplant. Erste Namen sind bereits mit dem Projekt verknüpft und die lassen auf eine gute Umsetzung hoffen.

Berühmte Köpfe für eine berühmte Kampagne

Niemand Geringeres als Produzent Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, Stranger Things) soll sich laut Deadline der D&D-Serienumsetzung namens The Forgotten Realms widmen. Als Autor und Showrunner fungiert Drew Crevello, der bereits am jüngsten Kinofilm mitwirkte.

1:48 Dungeons & Dragons: Trailer zum Kinofilm aus dem Jahr 2023

Autoplay

Wie der Name der Serie bereits verrät, widmet sich Netflix in der Serie wohl dem mit Abstand populärsten Kapitel von Dungeons & Dragons. Seit den 1980er-Jahren haben die Vergessenen Reiche als Schauplatz für spannende Pen-and-Paper-Abende (und gerne auch mal -Nächte) fungiert. Auch populäre Spiele wie Baldur's Gate, Icewind Dale und Neverwinter Nights spielen in den Forgotten Realms.

Genug erzählerisches Potenzial für eine Netflix-Serie ist also zweifelsfrei vorhanden. Zur Handlung der Show schweigen sich die Verantwortlichen aber noch aus, mehr noch: Offiziell angekündigt wurde die Serie bislang noch nicht. Für gewöhnlich gilt Deadline aber als zuverlässig bei solchen Meldungen aus eigenen Quellen.

Der Start eines großen D&D-Universums?

Sollte die Netflix-Serie tatsächlich kommen, könnte ein Erfolg oder Misserfolg weitaus größere Auswirkungen haben, als nur über die Fortführung der Show zu entscheiden.

Denn laut Deadline schaut vor allem der D&D-Rechteinhaber Hasbro genau hin, ob sich aus der lukrativen Lizenz nicht sogar ein großes filmisches Universum herausholen lässt. Dann wären auch weitere Serien oder gar neue Filme durchaus denkbar. Entsprechend viel Druck dürfte also schon lange vor Release auf den Schultern der noch namenlosen Netflix-Serie lasten.

Übrigens: Wenn ihr euch noch kein eigenes Bild vom D&D-Kinofilm aus dem Jahr 2023 machen konntet, findet ihr den Film zum Zeitpunkt dieser Meldung im Streaming-Angebot bei Netflix.