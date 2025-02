Bei Instagram gibt es wohl bald einen Dislike-Button – aber anders als bei YouTube und Reddit

Auf Instagram könntet ihr bald einen Button mit einem Daumen nach unten sehen. (Bildquelle: vegefox.com, Adobe Stock)

Einige User berichten von einem Dislike-Button in ihrer Instagram-App. Dislikes sind auf Social Media schon seit Längerem ein heiß diskutiertes Thema. Und nun meldet sich Instagrams CEO zu Wort.

Instagram bestätigt: Die Funktion wird derzeit getestet

Nachdem es zuerst nur von Nutzern berichtet wurde, ist es jetzt offiziell: Instagrams CEO Adam Mosseri bestätigt auf Threads, dass derzeit ein Dislike-Button auf Instagram getestet wird. Das bedeutet, dass eine kleine Gruppe von Nutzern die neue Funktion sehen kann, aber (noch) nicht alle.

Der Button sieht aus wie der Downvote-Button von YouTube: Er zeigt ein kleines Daumen nach unten -Icon.

Aus Instagram sehen einige zufällige Nutzer neben Kommentaren unter Feeds und Reels einen Daumen nach unten. (Bildquelle: @clb.grn, Threads, geteilt via DigitalInformationWorld)

Die Dislikes können für Kommentare unter Reels und Feeds gegeben werden. Sie sind nach Aussage von Mosseri privat.

Das bedeutet, dass es weder einen öffentlichen Downvote-Zähler gibt, noch kann der Verfasser eines Kommentars sehen, dass ihr ihm einen Daumen nach unten gegeben habt.

Mosseri betont deutlich, dass wirklich niemand sehen kann, ob und wann ihr auf den Button klickt. Man kann vermuten, dass der CEO damit Gerüchte vorwegnehmen will, die es auch jüngst wieder rund um WhatsApp gab: Eine spanische Zeitung behauptete, dass WhatsApp einen dritten Haken einführt, mit dem euer Chatpartner sehen soll, ob ihr einen Screenshot von Nachrichten gemacht habt.

Dislikes im Kampf gegen Hass

Der Button soll euch eine private Möglichkeit geben, zu signalisieren, dass ihr euch wegen eines Kommentars nicht gut fühlt . Bisher gibt es in diesem Zusammenhang bei Instagram nur die Möglichkeit, einen Kommentar zu melden.

Die Idee sei es, Kommentare mit vielen Dislikes weiter nach unten zu verschieben. So funktioniert das auch bei Reddit. Dort können die Dislikes allerdings von allen gesehen werden.

Die Hoffnung für Instagram sei, dadurch die Kommentare freundlicher zu machen. Das ist interessant, da YouTube 2021 den Dislike-Button teilweise entfernt hat – um gegen Mobbing vorzugehen. Auf YouTube sind die Dislikes nur noch für die Creators zu sehen.

Mosseri betont aber auch, dass es sich hierbei um einen Test handelt. Ob der Dislike-Button für die breite Nutzerschaft eingeführt wird, ist unklar.

Was denkt ihr darüber? Seht ihr den Dislike-Button in eurer App? Und fehlt euch überhaupt so ein Button auf Instagram? Schreibt uns eure Erfahrungen und Meinung in die Kommentare!