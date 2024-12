RTX 4060 geschlagen: Arc B580 zeigt sich kurz vor Release in neuen Benchmark-Leaks

Neue Benchmark-Leaks der Arc B580 machen Hoffnung, müssen aber auch mit einer Einschränkung leben.

Am 13. Dezember ist es so weit: Die erste Battlemage-GPU von Intel wird offiziell in den (Online-)Regalen stehen und soll im Vergleich zum Vorgänger einen großen Performancesprung mit sich bringen. Potenzielle Treiberprobleme zum Launch, die das Debüt von Alchemist geplagt haben, soll es indes nicht geben.

Im Zuge der großen Präsentation nannte Intel mehrere hauseigene Benchmarks. Unter anderem sieht man sich im Schnitt rund zehn Prozent vor der Nvidia Geforce RTX 4060 sowie knapp 24 Prozent vor der Arc A750. Im Chiphell-Forum sind nun weitere Benchmarks aufgetaucht, die der Arc B580 sogar noch bessere Werte bescheinigen.

Im für solche Vergleiche häufig genutzten TimeSpy-Parcours des 3DMark-Benchmarks kommt die Arc B580 dem Leak zufolge auf 14.719 Punkte. Damit würde die Arc B580 zahlreiche Einsteiger-GPUs der Konkurrenz ordentlich hinter sich lassen.

Wie sich dieser Wert – sofern er stimmt – im Vergleich zu anderen Grafikkarten schlägt, haben wir in der folgenden Liste für euch gegenübergestellt. Die Vergleichswerte stammen aus der 3DMark-Datenbank und beziehen sich auf die jeweiligen Durchschnittswerte:

Intel Arc B580 : 14.719 Punkte

: 14.719 Punkte Intel Arc A770 : 13.563 Punkte (minus 7,9 Prozent)

: 13.563 Punkte (minus 7,9 Prozent) Intel Arc A750: 12.463 Punkte (minus 15,3 Prozent)

Nvidia RTX 4060 : 10.612 Punkte (minus 27,9 Prozent)

: 10.612 Punkte (minus 27,9 Prozent) Nvidia RTX 4060 Ti 8 GByte: 13.495 Punkte (minus 8,3 Prozent)

AMD Radeon RX 7600 : 10.999 Punkte (minus 25,3 Prozent)

: 10.999 Punkte (minus 25,3 Prozent) AMD Radeon RX 7600 XT: 11.270 Punkte (minus 23,4 Prozent)

Allerdings gilt zu bedenken, dass es sich hierbei um einen synthetischen DirectX-12-Benchmark handelt, in dem Intel-Grafikkarten auch zu Alchemist-Zeiten traditionell gute Werte erreichten.

Etwas näher an der Prognose, wenngleich immer noch synthetisch, ist der jüngste Leak zu der Vulcan-Punktzahl der Arc B580. Hier soll die neue Battlemage-GPU wenige Prozentpunkte vor der RTX 4060 und RX 7600 liegen und sich so insbesondere als Linux-Option eignen.

Im selben Kontext versprach Intel Fellow Tom Petersen auch, dass die zum Alchemist-Launch aufgetretenen Treiberprobleme bei Battlemage nicht zum Vorschein kommen sollen: »Wir haben keine bekannten Probleme« war hier die klare Ansage.

Fraglich ist allerdings weiterhin der Europreis der Arc B580: Hier halten sich weiterhin hartnäckig Preise von 320 Euro und mehr für diverse Custom-GPUs von Asrock und Sparkle. Ob das »Limited Edition« genannte Referenzmodell von Intel zumindest unterhalb die 300-Euro-Grenze rutscht, finden wir wohl tatsächlich erst zum Release am 13. Dezember heraus.