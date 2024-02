Wenn sich das neueste Intel-Gerücht bewahrheiten sollte, wäre das ein klarer Dämpfer für uns Spieler

Ein YouTuber will für Spieler wenig erfreuliche Nachrichten zu Intels Arc-Grafikkarten erfahren haben.

Wie geht es mit den Arc-Grafikkarten weiter? Ein Thema, das uns Anfang 2024 viel beschäftigt, etwa durch Intels eigene selbstbewusste Worte dazu im Rahmen der CES 2024. Doch darauf folgten die ersten negativen Gerüchte, die nun durch neue Entwicklungen möglicherweise bestätigt werden.

Warum Intel-Grafikkarten potenziell wichtig für uns sind: Es geht um mehr Gegenwind für die etablierten Namen AMD und Nvidia, der auch für einen gewissen Preisdruck sorgen könnte. Grafikkarten sind schließlich so teuer wie fast noch nie. Da ist jede Konkurrenz willkommen, die das Geschäft belebt.

Intel ist zwar nicht bekannt dafür, eigene Top-Produkte zu besonders günstigen Preisen zu verkaufen. Dass man dazu bereit ist, GPU-Preise nach unten anzupassen, um auf dem Markt für dedizierte Grafikkarten überhaupt Fuß zu fassen, hat Intel aber bereits mit Worten (und Taten) bestätigt.

Um welche Intel-Gerüchte geht es?

Im oben zu sehenden Video des Leakers Moore's Law is Dead (MLID) geht es ab Minute 21:51 um die übernächsten GPU-Generationen Intels namens Celestial und Druid .

Die erste Generation dieser Art war Arc Alchemist. Sie ist nach einem schweren Start insgesamt rein technisch durchaus als Erfolg zu betrachten, auch durch etliche Treiberverbesserungen. Wie viel Potenzial Intel wirklich auf dem Markt für dedizierte Grafikkarten hat, würden aber erst Celestial und Druid zeigen.

Geht es nach MLIDs Behauptungen auf Basis vermeintlicher neuer Dokumente von Intel, schätzt der Arc-Macher selbst dieses Potenzial nicht mehr als ausreichend groß genug ein. Oder anders ausgedrückt:

Intel könnte das Geschäft mit den dedizierten GPUs mit Celestial und Druid wieder aufgeben. Stattdessen seien bislang nur Varianten als APU-Lösungen geplant, also als Grafikeinheit, die Teil einer CPU ist.

Das käme zwar nicht völlig unerwartet, ein herber Dämpfer wäre es aber dennoch.

Was für und was gegen diese Gerüchte spricht

Hat Intel auf dem Markt für dedizierte Grafikkarten überhaupt eine Chance? Eine schwierige Frage.

Offizielle Verkaufszahlen zu den Arc-Grafikkarten gibt es zwar nicht, aber es ist nicht davon auszugehen, dass sie besonders stark gefragt sind.

In der aktuellen Hardware-Umfrage von Steam tauchen sie gar nicht erst auf. Unsere letzte eigene Umfrage zu den GPUs in euren PCs zeigt ein ähnliches Bild. Gleiches gilt für die jüngsten Verkaufszahlen bei Mindfactory.

Sprich: Intel betreibt hier sehr wahrscheinlich ein Verlustgeschäft. Und das ließe sich vermutlich nur ändern, wenn man einen langen Atem beweist.

Andererseits war Intel sicher nicht so naiv, zu glauben, den Markt für dedizierte GPUs mal eben so im Sturm erobern zu können. Grundsätzlich sollte so ein langer Atem also von Anfang an eingeplant gewesen sein.

Was davon im Geschäftsalltag mit vielen Einflussfaktoren und Druck durch Investoren Stand halten kann, ist aber schwer einzuschätzen. Bleibt aus Spielersicht nur zu hoffen, dass die jüngsten Gerüchte nicht dem entsprechen, was Intel mit Celestial und Druid wirklich vorhat.

Wie schätzt ihr die Lage bei den Arc-Grafikkarten ein? Wird Intel nicht den langen Atem beweisen, der für einen nachhaltigen Erfolg auf dem Markt für dedizierte GPUs nötig wäre? Oder traut ihr dem Chip-Giganten zu, AMD und Nvidia in einigen Jahren so starke Konkurrenz zu machen, dass man auch mit Blick auf die Verkaufszahlen erfolgreich ist? Schreibt es gerne in die Kommentare!