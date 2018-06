Der erste Prozessor der x86-Familie war der Intel 8086 aus dem Jahr 1978 und Intel feiert das durch den Intel Core i7 8086K mit sechs Kernen, 12 Threads, 4 GHz Basistakt und bis zu 5 GHz im Turbo-Modus. Damit ist die neue CPU schneller als der Core i7 8700K mit 3,7 GHz beziehungsweise 4,7 GHz, bleibt aber ansonsten identisch.

Die Vermutung, der Core i7 8086K sei nur ein vorselektierter, besonders guter Core i7 8700K, hat auch für Spekulationen über geringe Stückzahlen und einen deutlich höheren Preis gesorgt.

Die besten Prozessoren für Spieler

In Großbritannien umgerechnet 460 Euro

Doch beides ist laut Mitteilungen des britischen Händlers Overclockers UK nicht der Fall. Alleine dieser Händler erhält demnach 1.000 Einheiten des Core i7 8086K, die bereits unterwegs sind. Der Verkaufspreis soll unter 400 britischen Pfund (460 Euro) liegen. Zum Vergleich: bei Overclockers UK kostet der Core i7 8700K aktuell 330 britische Pfund (rund 380 Euro).

Das ist zwar eine deutliche Preissteigerung, fällt aber nicht ganz so hoch aus, wie von manchen befürchtet. In den USA hatten Händler den Core i7 8086K schon für 480 US-Dollar ohne Steuern aufgeführt, was in der Europäischen Union dann meistens auf 480 Euro hinauslaufen würde. Alle Einheiten des Core i7 8086K sind laut Overclockers UK Einzelhandelsversionen in einer versiegelten Verpackung.

NDA fällt wohl am 8. Juni 2018

Interessant ist noch der Hinweis darauf, dass jeder Händler, der den Core i7 8086K schon jetzt in seinem Shop bewirbt, das NDA bricht und dann keine Lieferung erhält. Ob das auch für Forenbeiträge von Mitarbeitern gilt, ist unklar - auch wenn der Beitrag inzwischen durch Coming soon ersetzt wurde. Bei Fudzilla gibt es aber noch einen Screenshot zu sehen.

Die Liefermengen des Core i7 8086K reichen sogar aus, um seitens Overclockers UK spezielle Versionen anzubieten, bei denen für Übertakter der Heatspreader entfernt und durch Versionen aus Kupfer oder Silber ersetzt wird. Das NDA soll anscheinend am 8. Juni 2018 fallen.