Invinicible VS ist das erste Fighting-Spiel seit Jahren, das mein Interesse geweckt hat

2:40 Invincible VS angekündigt: Omni-Man hält sich im Kampf mit seinem Sohn mal wieder nicht zurück

Als der Trailer während des Xbox Showcase über meinen Bildschirm geflackert ist, das Blut unschuldiger Bürger über das Gesicht von Mark Grayson alias Invincible gespritzt ist und Omni-Man seinem Sohn die Seele aus dem Leib prügelt, da wurde ich kurz zu einem Woo-Girl wie in How I met Your Mother.

Endlich ein Spiel zu Invincible, einer meiner liebsten Comic-Reihen und der fantastischen Amazon-Serie! Ich bin noch ganz hibbelig, während ich diesen Text schreibe. Das einzige Franchise, bei dem ich noch mehr aus dem Häuschen wäre, ist wohl Game of Thrones. Und dieser Wunsch wurde mir nur wenige Tage vorher erfüllt!

So hoch der Hype begonnen hat, so schnell ging die Vorfreude auch wieder flöten: Invincible VS wird ein Fighting-Game. So ziemlich das Genre, mit dem ich am wenigsten anfangen kann. Aber wenn ein Spiel die Chance hat, meine Meinung zu ändern, dann wohl dieses hier.

Was über Invincible VS bekannt ist

Der erste Hoffnungsschimmer: Invincible VS wird einen Story-Modus mit einer eigenen Story bringen. Die muss meiner Ansicht nach auch nicht mit der Serie verknüpft sein und schlicht eine andere Dimension behandeln, in Invincible gibt es ja auch aberdutzende Versionen von Mark Grayson.

Was mich auch neugierig macht: Invinvible VS wird nicht klassich im 1vs1 gespielt, sondern in Dreier-Teams. In dem Trailer und den bisherigen Screenshots sind aber nie sechs Figuren zu sehen, wie das also geregelt wird, bleibt abzuwarten. Aber ich werde als Fighting-Noob somit nicht alleinig auf’s Maul bekommen.

Und in Invincible passiert das im Großen Stil! Vielleicht wird es nicht ganz so brutal wie ein Mortal Kombat, das Invincible-Franchise hält sich aber auch wahrlich nicht zurück.

Auch wenn die Enttäuschung über das Genre noch schwer wiegt, so will ich Invincible VS auf jeden Fall die Chance geben. Denn wenn es nicht dieses Spiel macht, dann wird es wohl nie ein Fighting-Game schaffen.

Invincible VS soll 2026 für die Xbox Series X|S und den PC erscheinen und wird vom neu gegründeten Studio Skybound Games entwickelt. Viele der Mitarbeiter haben zuvor an Killer Instinct gewerkelt, haben also bereits Erfahrung mit dem Genre.

Für Papa Omni-Man aka Noal Grayson ist es übrigens nicht das erste Mal, dass er in einem Kampfspiel seine Wut freien Lauf lässt: In Mortal Kombat 1 ist der Schnauzbartträger als Gast-Charakter per DLC nachgereicht worden und verkloppt dort Scorpion und Co. durch die Galaxis. Ich bin schon sehr gespannt, wie seine Finisher in Invicible VS aussehen werden.