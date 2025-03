Inzoi verschenkt via Twitch-Drops schon vor Release Zugang zum Character-Creator und mehr

Auf Twitch und bei Steam könnt ihr Keys für den Charaktergenerator und das Bautool von Inzoi bekommen.

Am 28. März bekommt Die Sims seinen im besten Falle ärgsten Konkurrenten. Mit Inzoi wagt sich das koreanische Studio Krafton an eine Lebenssimulation mit realistischer Optik. Aber auch spielmechanisch hat das Studio im Vorfeld so einiges versprochen.

Ob sich Letzteres bewährt, können wir frühstens mit dem EA-Release einschätzen. Wenn ihr aber davor schon die Grafik bestaunen und vor allem euren eigenen Charakter erstellen wollt, dann könnt ihr bald einen Key für das Inzoi: Creative Studio abstauben.

Wir erklären euch hier, wie ihr Zugang erhaltet.

Inzoi früher »spielen«

Das Creative Studio umfasst den vollständigen Charaktergenerator von Inzoi so wie den Baumodus. Habt ihr also einen Key dafür, könnt ihr die Wartezeit auf den Release damit verbringen, schon einmal eure Figuren sowie ihre Wohnung zu erstellen. Bei der Fülle an Möglichkeiten kann das erfahrungsgemäß ein Weilchen dauern. Die Keys werden aber nur für eine gewisse Zeit lang unter die Leute gebracht:

Startzeit: Am 20. März um 1 Uhr

Am 20. März um 1 Uhr Endzeit: Am 23. März um 00:59 Uhr

Allerdings sind die Keys wohl limitiert! Es kann also gut sein, dass die Aktion früher endet als geplant, sobald keine Keys mehr verfügbar sind. Ihr solltet also schnell sein, wenn ihr schon am 20. März loslegen wollt.

Doch keine Sorge! Falls ihr keinen Key bekommt habt, können alle ab dem 23. März um 1 Uhr nachts auch auf Steam das Creative Studio als Demo austesten. Diese Demo wird aber zum Early-Access-Release am 28. März um 00:59 Uhr deaktiviert.

0:36 Inzoi beginnt in Kürze den Angriff auf Die Sims – mit einem beeindruckenden Charaktereditor

So bekommt ihr die Keys

Um schon am 20. März loszulegen, braucht ihr einen Streaming-Key, den ihr bei Twitch oder Steam erhaltet. Dafür müsst ihr eine gewisse Zeit lang einen Inzoi-Stream verfolgen. Wie immer reicht es aber auch, den Stream einfach nebenbei laufen zu lassen.

Bei Twitch

Damit der Drop funktioniert, braucht ihr einen Account bei Twitch und einen Account bei Krafton. Diese beiden Accounts müsst ihr dann miteinander verknüpfen, wofür es zum Start der Aktion eine Event-Seite geben soll. Außerdem müsst ihr Inzoi auf Steam eurer Wunschliste hinzufügen.

Sobald die Streams live sind, pickt ihr euch einen teilnehmenden raus und schaut 15 Minuten lang zu. Dann bekommt ihr via Twitch-Drop einen Key, den ihr bei Steam einlösen könnt.

Bei Steam

Fast noch einfacher ist es, auf Steam einen Streamer zu verfolgen. Dafür müsst ihr nur die Shop-Seite von Inzoi besuchen. Hier findet ihr ebenfalls Livestreams, meistens ganz oben. Klickt einen davon an und schaut 30 Minuten lang zu. Der Key sollte euch dann zu flattern, sofern noch welche verfügbar sind.

Was steckt da alles genau drin?

Mit dem Charaktergenerator könnt ihr euch bereits sämtliche denkbare Figuren erstellen, die in Inzoi möglich sind. Das Tool ist recht mächtig und sollte ein paar erstaunlich lebensnahe Personen zulassen. Allerdings erscheint das Spiel am 28. März erst im Early Access, es kann also sein, dass hier noch nicht alle Frisuren, Klamotten und so weiter drinstecken.

Das Bau-Tool hingegen gibt euch alles an die Hand, um eigene Häuser und Wohnungen zu bauen und diese dann einzurichten. Auch hier habt ihr eine große Auswahl und auch viele Verzierungsmöglichkeiten. Probiert einfach ein wenig herum, vor allem, wenn ihr von Die Sims kommt und euch zum ersten Mal an eine völlig andere Life Sim heranwagt.