Fans fragen nach Sex in Inzoi, der Entwickler antwortet so vorsichtig, dass es fast drollig ist

In Inzoi bringt nicht der Storch die Babys, so viel ist jetzt klar.

Eine Lebenssimulation ohne die Möglichkeit, Kinder in die Welt zu bringen, wäre wohl eine recht leblose Lebenssimulation. Daher überrascht es nicht, dass auch in Inzoi Frauen schwanger werden können. Während eines Ask Me Anything waren die Fans aber nicht am Schwangersein interessiert, sondern am Schwängern. Der Assistant Director Joel Lee hat dabei ganz genau darauf geachtet, welche Worte er in den Mund nimmt.

Wie läuft der Akt ab?

Die Frage aus der Community war genau genommen: »Kann man in Inzoi Interaktionen haben, um Babys zu zeugen?« Auch wenn die Frage nett umschrieben wurde, geht es doch offensichtlich weniger um die Babys als um die »Interaktionen« des Paars.

Lees Antwort ist ähnlich wortgewandt, so vermeidet er doch Wörter wie Sex, Geschlechtsverkehr, Fortpflanzung und jegliche Synonyme dafür. Am Ende redet er sich aber doch ein wenig um Kopf und Kragen:

»Unsere Antwort lautet: irgendwie schon. Es gibt ein Feature im Spiel, von dem man natürlich weiß, was passiert: Das Zoi-Männchen und das Zoi-Weibchen sind zusammen, wahrscheinlich im Bett, und haben die Absicht, Babys zu zeugen. Wie visuell offensichtlich ist das? Da muss man seine Fantasie spielen lassen. Das, was man sieht, ist nicht das, was man sieht; man muss annehmen, dass es das ist, was passiert. Ist das für alle klar genug? Es ist da. Mehr oder weniger. Vielleicht nicht in dem Maße, wie es jeder erwartet hätte.«

Auch wenn hier durchgehend von der Zeugung eines Neugeborenen die Rede ist, so wird das sicherlich nicht der einzige Grund für die Bettgeschichten sein. Die Macher haben außerdem bereits bestätigt, dass gleichgeschlechtliche Ehe im Spiel möglich ist, es wird also bestimmt nicht ausschließlich zwischen Zoi-Männchen und Zoi-Weibchen zur Sache gehen.

1:21:27 Ist Inzoi doch nur ein Grafikblender?

Wie genau die Liebelei inszeniert wird, ohne zu viel zu zeigen, ist also noch nicht ganz klar. – Inzoi hat einen deutlich realistischeren Grafikstil als Konkurrent Sims, ein paar schwebende Herzchen über der Bettdecke wären hier doch fehl am Platz.

Ein ähnliches Problem gibt es mit den Dusch-Szenen. Im Laufe des Streams haben Fans nämlich gefragt, wieso sich die Zois mit Handtuch unter das fließende Wasser stellen und nicht die nackten Körper schlicht zensiert werden.

Den Entwicklern zufolge passt der verpixelte Effekt zwar gut zu Spielen mit einem Cartoon-Stil (wie Sims), bei Inzois realistischerer Grafik würde die Unschärfe des nackten Körpers aber zu sexuell anzüglich wirken.

Bleibt natürlich noch die wichtigste Frage offen: Ob man wohl in Inzoi auch eine 100-Baby-Challenge starten kann? Aber falls die Entwickler hier auch die Realismus-Grenze setzen, gibt’s mit Sicherheit in kürzester Zeit passende Mods. Denn eins ist klar: Für fast alles gibt es Mods – auch für Handtücher und andere »Interaktionen.« Mehr dazu lest ihr in unserem obigen Report!