iOS 17.1: Das kommende iPhone-Update soll den Action-Button verbessern, die Community zeigt sich wenig begeistert

Ich gebe zu, dass ich am Anfang sehr skeptisch war. Aber nach längerer Benutzung finde ich die Taste super, auch wenn das Potenzial meiner Meinung nach nicht voll ausgeschöpft wurde.



Warum nicht Doppel- oder Dreifachtippen mit zusätzlichen Funktionen ausstatten? Damit würde Apple den Besitzern mehr Möglichkeiten an die Hand geben, den Knopf mit individuellen Shortcuts zu belegen.



Der Held in der Not ist eindeutig die Integration von »Kurzbefehle«, was viele Möglichkeiten bietet. Ohne diese Anwendung wäre der Knopf eine lausige Version des altbekannten Stummschalters.