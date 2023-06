Apple Maps bekommt endlich eine Funktion von Google Maps, die lange überfällig war.

Am vergangenen Montag fand Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2023 statt, auf der das Unternehmen primär aufseiten der Hardware mit vielen Neuvorstellungen glänzte.

Nach dem Vorgeplänkel mit einem neuen MacBook Air Modell sowie einem neuen Mac Studio und Mac Pro war der Höhepunkt zweifelsohne die Vision Pro. Das heiß erwartete XR-Headset kommt in ersten Tests bereits zum großen Teil gut an:

Zwischendurch gab Apple aber auch traditionsgemäß einen Ausblick auf die nächste Version des Mobil-Betriebssystems iOS. Mit dem Update auf iOS 17 folgt eine Handvoll neuer Features - eines davon ist spezifisch für Apple Maps gedacht und räumt endlich mit einem der größten Manko der Navigations-App auf.

Diese Funktion hat vor iOS 17 in Apple Maps gefehlt

Mit iOS 17 wird endlich die Offline-Funktion für Navigationskarten hinzugefügt - ein Feature, dass der wohl schärfste Konkurrent in Google Maps schon eine Weile innehat.

Konkret schreibt Apple in der Pressemitteilung, dass Nutzer in iOS 17 ganz einfach ein Gebiet auf ihrem Gerät auswählen und es mit nur einem Fingertipp herunterladen können.

Die Offline-Navigation funktioniere unabhängig davon, ob User zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sind. In allen Fällen sollen die voraussichtliche Ankunftszeit sowie alle Orientierungspunkte des ausgewählten Bereichs angezeigt werden.

Zwei Maps-Features bleiben (vorläufig) US-exklusiv

In den USA erhält Apple Maps noch zwei weitere Funktionen spendiert, die zumindest vorläufig nur für die US-amerikanische Region zur Verfügung stehen.

Dabei handelt es sich einerseits um eine Verfügbarkeitsanzeige von Ladestationen für Elektroautos. Hiermit will Apple in Echtzeit eine einfache Lösung schaffen, um Autofahrer zur Ladestation zu führen.

Als Filter lassen sich hier etwa Ladenetzwerk oder Steckertyp angeben, sodass bestimmte Einstellungen zu einem optimalen und schnellen Weg berechnet werden, falls der Saft des Elektroautos mal zur Neige geht.

Zum Schluss verspricht das Unternehmen, dass US-Nutzer es einfacher als je zuvor haben sollen, Wanderwege in Parks zu entdecken. Hierfür werden Tausende Ortskarten mit detailreichen Informationen zur Verfügung gestellt.

Ob und wann die beiden Features es auch in die deutsche Version von Apple Maps schaffen, wird bisher nicht kommuniziert.

Bis zum Release von iOS 17 sind es noch wenige Monate; traditionell steht die Aktualisierung im Herbst als Download zur Verfügung. Zuvor können sich iPhone-Nutzer einen ersten Einblick über eine Betaversion verschaffen.

Wann diese Betaphase von iOS 17 beginnt und welche iPhones mit dem neuen Betriebssystem noch kompatibel sind, findet ihr im folgenden Artikel:

Sind die Offline-Karten in Apple Maps ein Grund für euch, um von Google Maps zu wechseln? Welche weiteren Features vermisst ihr in der Navigations-App? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!