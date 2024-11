iOS 18.2 Release: Wann das große iPhone-Update voraussichtlich erscheint

Im Oktober veröffentlichte Apple mit iOS 18.1 ein erstes größeres Update für sein aktuelles iPhone-Betriebssystem, nun läuft schon die Testphase für den nächsten Patch.

Vor wenigen Tagen rollte der Hersteller die zweite Developer-Beta für iOS 18.2 aus, Nicht-Entwickler können die neuen Features innerhalb der ersten Public Beta ausprobieren. Wer aber lieber auf die finale Version von iOS 18.2 warten möchte, muss vermutlich nicht mehr lange ausharren.

Laut 9to5mac könnte Apple iOS 18.2 bereits Mitte Dezember freigeben. Der Zeitraum würde in die bisherige Update-Strategie des Herstellers passen.

In den vergangenen Jahren wurden etwa iOS 17.2 am 11. Dezember 2023 und iOS 16.2 zuvor am 13. Dezember 2023 freigegeben. Apple selbst nannte in einem Blogbeitrag aus dem Oktober 2024 den Dezember als Release-Zeitpunkt für neue iOS-Funktionen für »Apple Intelligence« und mehr.

Da die im Artikel genannten Features bereits in den Testversionen von iOS 18.2 aufgetaucht sind, kann es sich eigentlich nur um dieses Update handeln, auch wenn der Hersteller die Versionsnummer nicht explizit erwähnte.

Diverse Neuerungen für iPhones

iOS 18.2 wird viele neue Funktionen sowie Verbesserungen aufs iPhone bringen. Nicht alle davon werden auch deutschen Nutzern zur Verfügung stehen, da »Apple Intelligence« derzeit nicht in der EU angeboten wird.

Die Kamerataste der iPhone 16-Reihe erhält unter anderem die im September vorgestellte Funktion zum schnellen Sperren von Fokus und Belichtung.

Zudem kommt ein neues Widget für Safari, das laufende Downloads ab sofort auf dem Sperrbildschirm und in der Mitteilungszentrale anzeigt.

Neben iOS 18.2 wird Apple voraussichtlich auch die finalen Versionen von iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 und visionOS 2.2 veröffentlichen.

Welche neuen Funktionen von iOS 18.2 findet ihr am spannendsten oder reizt euch vielleicht gar keines der angekündigten Features? Testet ihr die aktuelle Beta schon fleißig oder wartet ihr lieber auf die finale Version? Schreibt uns eure Meinung zum kommenden iPhone-Update gerne in die Kommentare.