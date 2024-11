iOS 18.2 Beta 2: iPhone 16 erhält neues Kamera-Feature

Die Kamerasteuerung bekommt mit iOS 18.2 mehr Optionen.

Im September stellte Apple seine iPhone 16-Reihe samt neuer Kamerataste vor. Der Hersteller zeigte bei der Präsentation einige der Funktionen, blieb uns eine davon aber bislang schuldig: das schnelle Sperren von Fokus und Belichtung per leichtem Tastendruck.

Mit der gestern veröffentlichten Developer Beta 2 von iOS 18.2 liefert Apple dieses Feature nun nach. Nutzen könnt ihr es auf dem iPhone 16 (Plus) sowie iPhone 16 Pro (Max). Ältere Modelle unterstützen die Funktion aufgrund der fehlenden Kamerataste nicht.

Laut 9to5mac muss die Belichtungs- und Fokussperre zunächst in den Einstellungen der Kamera-App aktiviert werden. Im Anschluss werden sowohl Fokus als auch Belichtung gesperrt, sobald der Kamera-Button leicht gedrückt wird.

Die gesperrten Einstellungen werden so lange beibehalten, bis die Kamerataste wieder losgelassen wird.

Mit iOS 18.2 integriert der Hersteller aus Cupertino viele neue Funktionen und Verbesserungen. Einen Überblick über die wichtigsten iOS-18.2-Neuerungen geben wir euch im verlinkten Artikel. Außerdem haben wir die neuen Features von iOS 18.2 Beta 2 gesondert für euch gesammelt.

Habt ihr die Beta-Version von iOS 18.2 schon selbst ausprobiert? Welche Neuerung begeistert euch in der Testversion am meisten und auf welche könntet ihr getrost verzichten. Vielleicht habt ihr auch einen dubiosen Bug entdeckt, den ihr gerne teilen möchtet. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.