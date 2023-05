iOS 17: Apple will, dass ihr euer iPhone benutzt, auch wenn es nur herumliegt

Das iPhone könnte mit iOS 17 als Smart Display genutzt werden. (Bild: Tada Images, stock.adobe.com)

Es ist nicht mehr lange hin. Die diesjährige Entwicklerkonferenz von Apple findet bald statt - genauer gesagt vom 05. bis 09. Juni. Rund um das Betriebssystem des iPhones tauchen in der Zwischenzeit immer wieder neue Gerüchte auf.

Ein neuer Leak stammt von Mark Gurman. Das verleiht der ganzen Geschichte mehr Glaubwürdigkeit. Konkret soll das iPhone nützlicher für das eigene Smart Home werden.

iOS 17: Das iPhone als Smart Display

Laut dem Brancheninsider Mark Gurman arbeitet Apple mit iOS 17 an einer neuen Art des iPhone-Sperrbildschirms. Die Funktion soll das Handy in einen intelligenten Bildschirm verwandeln.

In seinem Bericht beschreibt der Journalist die Absichten von Apple, »das iPhone nützlicher zu machen, wenn es auf dem Schreib- oder Nachttisch einer Person liegt«.

Die ganze »Magie« basiert angeblich auf dem anpassbaren Sperrbildschirm, der mit iOS 16 erstmals eingeführt wurde.

Das Besondere an den neuen Funktionen des Lockscreens: Es können App-Widgets abgelegt werden, die verschiedene Informationen anzeigen - wie auch bei Android.

Mark Gurman beruft sich auf seine anonymen Quellen, die behaupten, dass die kommende Funktion unter iOS 17 dem Echo-Show-Display von Amazon ähnelt, also heller Text auf dunklem Hintergrund.

So soll eine Smart-Home-Oberfläche angezeigt werden, wenn das iPhone horizontal auf einem Ladeständer (zum Beispiel mit MagSafe) aufgestellt wird. Ein Beispiel hierfür wäre der Nachttisch-Modus der Apple Watch.

Investiert Apple stärker in Smart Home?

Gerüchte über eine verstärkte Entwicklung von Smart-Home-Produkten durch Apple sind nicht erst seit gestern im Umlauf.

Es gibt bereits Hinweise darauf, dass der Hersteller aus Cupertino an einem Einsteiger-iPad arbeitet, das hauptsächlich als Smart Display fungieren soll - ähnlich wie das Pixel Tablet von Google.

Was bedeutet das? Abseits der Anzeige von Informationen soll ein solches Tablet dafür genutzt werden, Smart-Home-Produkte wie Thermostate und Hausbeleuchtungen zu steuern.

Ob wir bereits in diesem Jahr ein solches Tablet zu Gesicht bekommen, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob der neue Standard Matter für Apple eine große Rolle spielen wird.

Weitere Verbesserungen für iOS 17 geplant

Dem oben verlinkten Bericht zufolge werden mehrere Apps und Funktionen wie Wallet, Find My, SharePlay und AirPlay in iOS 17 verbessert.

Apple scheint auch aktiv an Upgrades für seine SharePlay-Funktion zu arbeiten. Diese ermöglicht es Nutzern, Inhalte über einen FaceTime-Anruf mit Familie und Freunden zu teilen.

Gurman zufolge soll AirPlay auf eine breitere Basis gestellt werden. So könnten beispielsweise Inhalte drahtlos auf einen Fernseher in einem Hotel übertragen werden.

Neben dem kommenden iPhone-Update wird Apple auf der WWDC 2023 vermutlich weitere Details zu watchOS 10 enthüllen, was laut bisherigen Informationen das größte Update für die Apple Watch sein könnte.

Das Scheinwerferlicht wird allerdings vor allem auf die neue Produktkategorie leuchten: das Mixed-Reality-Headset.

Was wir von der diesjährigen WWDC erwarten, könnt ihr hier nachlesen:

WWDC: Apple-Event 2023 steht endlich fest - Das erwarten wir

Das kommende iPhone-Update wird anscheinend einige interessante Funktionen mit an Bord haben. Was haltet ihr davon, das iPhone als Smart Display zu nutzen? Begrüßt ihr das vermeintliche Vorgehen von Apple oder sollte der Hersteller sich lieber auf andere Verbesserungen der Produkte konzentrieren? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!