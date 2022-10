Apple iPadOS 16: Der Release steht bevor, diese Modelle sind kompatibel

Der Release von iOS 16 liegt bereits einen Monat in der Vergangenheit zurück und die Tech-Welt wartet noch gespannt auf die Veröffentlichung der neuen iPad-Version. Diese wurde aufgrund von diversen technischen Hindernissen verschoben. Nun soll allerdings Mark Gurman von Bloomberg einen genaueren Zeitrahmen für die Veröffentlichung erfahren haben.

Der Release von iPadOS 16 erfolgt demnach in der Woche vom 24. Oktober. Ein genaues Datum steht leider noch immer nicht fest. Sobald der Termin feststeht, informieren wir euch selbstverständlich. Mit der Veröffentlichung der neuen Version soll auch direkt iPadOS 16.1 erscheinen und bereits die größten Fehlerbehebungen des Betriebssystems beinhalten.

Welche iPads sind mit iPadOS 16(.1) kompatibel?

Mit jedem neuen Versions-Update wird seitens Apple eine Reihe an älteren Modellen aussortiert. Die folgenden iPads können vermutlich noch im Oktober auf das neue OS aktualisieren:

Alle iPad Pro-Modelle

iPad Air der dritten Generation und neuer

iPad Mini der fünften Generation und neuer

iPad der fünften Generation und neuer

Das Update umfasst einige Neuerungen, die bereits in iOS 16 für die iPhones integriert wurden beziehungsweise noch für iOS 16.1 anstehen. Neben der geteilten Fotomediathek und dem Lösen des Foto-Motivs vom Hintergrund gibt es noch weitere Features wie den umstrittenen Stage-Manager.

Einige der Funktionen sind allerdings nur den M1-Modellen vorbehalten. Welche das genau sind, haben wir euch in einem separaten Beitrag zusammengefasst:

Was Apple im Oktober noch vorstellen könnte

Neben iPadOS 16.1 und dem iPhone Update auf iOS 16.1 werden sehr wahrscheinlich zwei neue iPad-Pros vorgestellt. Wie im letzten Jahr soll es ein Modell mit 11 Zoll- und eines mit 12,9 Zoll-Bildschirmdiagonale geben. Beide Geräte erhalten anscheinend den aktuellen M2-Prozessor, der bereits im MacBook Air integriert wurde und eine Performance-Steigerung von 20 Prozent aufweist.

Abseits vom Prozessor sind keine großen Änderungen an den beiden Pros zu erwarten, zumindest laut Mark Gurman. Äußerlich werden sich die iPads an ihren Vorgängern orientieren. Anders sieht es allerdings beim neuen iPad der 10. Generation aus. Dieses soll sich am Design der aktuellen iPad Pro-Reihe richten und den USB-C-Anschluss verbaut bekommen.

Neben den Tablets wird Apple vermutlich überarbeitete Macs vorstellen, darunter ein neuer Mac-Mini und eine neue 14- sowie 16-Zoll-Version der MacBook Pro-Reihe. Beide Laptops erhalten wohl den neuen M2-Pro- beziehungsweise M2-Max-Prozessor. Äußerlich sind wohl auch bei den Macs keine großen Änderungen zu erwarten.

Auch für die Smartphones von Samsung steht ein Update auf Android 13 mit One UI 5 in den nächsten Wochen bevor. Einige der Neuerungen ähneln den Features aus iOS 16 und das im positiven Sinne:

Wartet ihr bereits gespannt auf das neuste Update für die iPads oder wartet ihr auf ein bestimmtes Modell, das uns noch präsentiert wird? Auf welches Feature von iPadOS 16 freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!