iPhone 15: Wie lange gibt es Updates? Erstmals gibt Apple eine konkrete Antwort – mit Hoffnung auf mehr

Apple legt fest, wie viele Jahre das iPhone 15 mit Updates unterstützt wird.

Für das iPhone 15 steht nun fest, wie lange Apple die Smartphones mindestens mit relevanten Updates versorgen wird.

Darum ist das wichtig: Bisher hat Apple nie konkret geäußert, wie lange neue iPhones tatsächlich mit Software-Updates versorgt werden.

Eine neue Verordnung in Großbritannien verpflichtet den Hersteller nun dazu, eine genauere Zeitangabe zu liefern.

Im Detail: Im Zuge des »UK Product Security and Telecommunications Infrastructure Acts« (PSTI), der am 29. April 2024 in Kraft getreten ist, musste Apple einige wichtige Informationen anmelden.

Darunter ist auch eine konkrete »Definition des Supportzeitraums« für das iPhone mit der Modellnummer A3106; also dem iPhone 15 Pro Max.

Diese Zeitperiode wird seitens Apple mit »mindestens fünf Jahren ab dem ersten Lieferdatum« angegeben.

So definiert die UK den Supportzeitraum: Die PSTI-Verordnung legt klare Regeln für Apple (und alle weiteren Smartphone-Hersteller) fest.

Der festgelegte Supportzeitraum ist hierbei »die Mindestdauer, ausgedrückt als Zeitspanne mit einem Enddatum, für die Sicherheitsupdates bereitgestellt werden«.

Als Sicherheitsupdate werden Aktualisierungen definiert, die »die Sicherheit eines Produkts schützen oder verbessern, einschließlich eines Software-Updates, das Sicherheitsprobleme behebt«.

Für die iPhone-15-Serie äußern sich die Vor- und Angaben also in einem garantierten Supportzeitraum bis zum 22. September 2028.

Rein von diesem Minimum ausgehend besitzen einzelne Android-Smartphones eine längere Zeitperiode mit gesicherten Updates.

Google und Samsung etwa haben im Zuge der Vorstellung des Pixel 8 respektive dem Galaxy S24 angekündigt, dass gleich sieben Jahre lang Sicherheits-Updates erfolgen sollen

Apple kann auch länger: Ein garantierter Mindestzeitraum von fünf Jahren bedeutet indes nicht, dass Apple exakt zum Stichtag keine Updates mehr liefert.