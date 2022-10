Für den Preis dieses iPhones könnte man ein Dutzend RTX 4090 kaufen

Was würdet ihr mit 40.000 Dollar anstellen? Oder Euro, wenn euch das lieber ist. Schulden tilgen? Urlaub machen? Das Balkonkraftwerk eurer Träume bauen? Einen eher ungewöhnlichen Verwendungszweck habt ihr wohl nicht auf dem Schirm: ein iPhone kaufen - und zwar für den gesamten Betrag!

Genau das ist nun passiert und zwar auf der Auktionsplattform LCG Auctions. Das dort ersteigerte iPhone hat absolut keine Besonderheiten in technischer Hinsicht. Auch wurde es nie von Steve Jobs höchstpersönlich oder einer anderen prominenten Persönlichkeit in der Hand gehalten. Nein, es ist einfach ein stinknormales iPhone der ersten Generation.

Sammler von Comicheften, LEGO-Sets und anderen schönen Dingen werden wohl schon wissend mit dem Kopf nicken, für alle anderen kommt nun die Auflösung: Das iPhone ist noch komplett originalverpackt. Seit 15 Jahren wartet es also nun schon darauf, endlich in die Hand genommen zu werden. Traurig, nicht wahr? Hoffen wir, dass es dem mittlerweile völlig veralteten Stück Technik in seinem neuen Heim gefällt.

Was kann man dafür alles kaufen?

Okay, iPhone schön und gut, aber kommen wir noch einmal zurück zur ursprünglichen Frage: Was würdet ihr mit 40.000 Dollar anstellen? Für dieses Geld kann man sich so viele coole und nützliche Dinge kaufen, es ist der Wahnsinn!

Wir haben den aktuellen Währungskurs genommen (40.614 Euro), einen Wunschzettel für euch aufgesetzt, Preise gesammelt und eine kleine, aber feine Auswahl mit Vorschlägen parat.

Das würdet ihr für den Preis des originalverpackten iPhones bekommen:

12 Exemplare einer Geforce RTX 4090, wenn wir die Mondpreise nicht berücksichtigen und uns an einer moderat erhöhten UVP orientieren. (Gesamtpreis: ca. 26.000 Euro)

19 Mal das teuerste aktuelle iPhone, namentlich das iPhone 14 Pro Max in der 1-TB-Variante (Gesamtpreis: 39.881 Euro)

21 Exemplare des teuersten MacBook Air mit M2 Chip (Gesamtpreis: 38.829 Euro)

256 Jahre das unschlagbare, einzigartige, monumentale, ähm....na, ihr wisst schon, jedenfalls: das GameStar Plus Print XL Jahresabo! Ihr könnt der Nachwelt also etwas Gutes tun und euren Liebsten die GameStar-Grundversorgung sichern. (Gesamtpreis: Unbezahlbar)

Diesmal sind wir auf eure Meinung besonders gespannt! Könnt ihr euch vorstellen, jemals so viel Geld für einen Sammlergegenstand auszugeben, und wenn ja, für welches? Oder tippt ihr euch mit dem Finger an die Stirn und erklärt solche Menschen für bekloppt, während ihr das Jahresabo für GameStar Plus abschließt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!