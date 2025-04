Auf die Frage, ob das iPhone in den USA hergestellt werden kann, haben Tim Cook und Steve Jobs bereits vor Jahren eine Antwort gegeben

Das iPhone in den USA herstellen zu lassen, würde dessen Preis wohl mehr als verdreifachen. (Bild: Apple, Gstudio - adobe.stock.com)

Auf den Finanzmärkten der Welt herrscht Unsicherheit und Chaos. Der Grund: die Zölle des US-amerikanischen Präsidenten.

Der verfolgt dabei vor allem ein Ziel: Es soll laut seiner Aussage mehr im Inland produziert werden. Das betrifft auch die Tech-Branche und das allseits beliebte Apple iPhone.

Dass das aber nicht möglich ist, wenn ähnliche Preise wie aktuell gehalten werden sollen, haben Tim Cook und Steve Jobs schon vor Jahren erklärt.

Es gibt nicht genügend Fachkräfte im Land

Im Februar hatte Apple angekündigt, 500 Milliarden US-Dollar zu investieren (Tagesschau berichtete). Die fließen jedoch nicht in die Produktion im eigenen Land.

Bereits 2017 erklärte Tim Cook in einem Video des Fortune-Magazins, wieso sie das iPhone in China herstellen lassen. Den USA mangele es an Fachkräften:

Im Video gibt der Apple-CEO an, dass sein Unternehmen nicht wegen der günstigen Personalkosten in China produzieren lässt, sondern wegen der hohen Dichte an Fachkräften vor Ort.

Tim Cook führt aus, dass es sich beim Zusammenbauen der hergestellten Produkte um fortschrittliche und präzise Prozesse handelt, für die sowohl eine Ausbildung als auch die entsprechenden Werkzeuge vorhanden sein müssen.

Wenn wir ein in den USA ein Meeting mit allen Werkzeugbauingenieuren abhalten, bin ich mir nicht sicher, ob wir einen ganzen Raum gefüllt bekommen. In China könnte man mehrere Football-Felder mit ihnen füllen.

Kurzgesagt: China besitzt mehr Fachkräfte als die USA, die es braucht, um Produkte wie das iPhone herzustellen. Hier geht es vor allem um Quantität, um die benötigten Produktmengen herstellen zu können.

Steve Jobs blies seinerzeit ins selbe Horn. Laut seiner Biografie (via Amazon) sagte die Apple-Legende bereits gegenüber Ex-Präsident Barack Obama, dass man in den USA nicht genügend Leute finden und einstellen könne.

So viel würde ein in den USA produziertes iPhone kosten

CNN hat sich mit diesem Szenario auseinandergesetzt und einen Experten gefragt.

Dan Ives, globaler Leiter der Technologieforschung beim Finanzdienstleister Wedbush Securities, vermutet, dass ein iPhone mehr als dreimal so viel kosten würde, stellte man es in den USA her. Er rechnet mit einem Preis von mindestens 3.500 US-Dollar.

Der Experte fügte hinzu, dass es Apple 30 Milliarden US-Dollar und drei Jahre kosten würde, nur zehn Prozent seiner Lieferkette in die USA zu verlagern.

Gegenüber Forbes gab ein Investor 2018 zu, dass ein iPhone zwischen 30.000 und 100.000 US-Dollar kosten könnte, würde Apple die Produktion in die USA verlagern.

Trumps Ziel, Produktionen ins eigene Land zurückzuholen, scheint damit utopisch. Aktuell sind die Zölle ab dem heutigen Tag für 90 Tage ausgesetzt – außer für China. Wie sich der Markt und die Preise für Technik entwickeln werden, bleibt abzuwarten.