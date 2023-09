Apple will mit einer 3D-Kamera im iPhone einen Trend wiederbeleben - wünscht ihr euch das?

Ein neues Gerücht prophezeit eine 3D-Kamera für zukünftige iPhones. Plant Apple etwa ein 3D-Comeback? (Bild: Sigmund über Unsplash / Apple)

Die Apple Vision Pro besitzt eine Kamera für sogenannte »Spatial Recordings«. Wie von Apple gewohnt, wird jedes Feature mit einem Namen versehen und das hier ist auch keine Ausnahme. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um 3D-Fotos und Videos.

Apple verspricht so Nutzern die Möglichkeit, vergangene Momente wieder so zu erleben, als wäre man vor Ort. Einem Leak zufolge wird auch ein zukünftiges iPhone eine solche 3D-Kamera erhalten. Plant Apple etwa einen totgeglaubten Trend wiederzubeleben?

Zukünftiges iPhone Ultra mit 3D-Kamera

Macrumors soll von einem Weibo-Account erfahren haben, dass ein zukünftiges iPhone Ultra eine 3D-Kamera erhalten soll, mit der man »räumliche Fotos und Videos« aufnehmen kann.

iPhone Ultra? Apple wird Gerüchten zufolge die Pro Max-Serie ab dem iPhone 15 in Ultra umbenennen. Das ist gerade deswegen nicht abwegig, da auch seine Apple Watches und die M-Prozessoren das Ultra-Branding verwenden.

Wie plausibel und vertrauenswürdig ist dieser Leak? Die amerikanische Webseite geht nicht näher darauf ein, von wo der Leak stammt, jedoch soll sich die Quelle in der Vergangenheit oft als vertrauenswürdig und akkurat herausgestellt haben.

Eine 3D-Kamera in einem iPhone könnte plausibel sein und Sinn machen, da es Nutzern ermöglicht 3D-Inhalte mit ihrem Handy aufzunehmen und sie mit dem Vision Pro-Headset anzusehen.

Eine nahtlose Übertragung könnte dank UWB ermöglicht werden. Gerüchten zufolge könnten schon die iPhone 15-Modelle den schnellen Funkstandard unterstützen.

Wünscht ihr euch 3D zurück?

Sollte das iPhone wirklich in Zukunft eine 3D-Kamera erhalten, könnte Apple tatsächlich vorhaben, den 3D-Trend, oder wie sie es nennen würden »Spatial Recordings«, zurückzubringen.

Jetzt seid ihr dran: Wünscht ihr euch 3D überhaupt zurück? Stimmt dafür in unserer Umfrage ab:

Wenn ihr mehr über die Apple Vision Pro erfahren wollt, dann schaut dafür in unsere Übersicht hinein:

Apple Vision Pro im Überblick: Technische Daten, Preis und Features

Schreibt uns in die Kommentare, warum ihr für Ja und warum ihr für Nein gestimmt habt. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir in Zukunft mehr Videos und Fotos in 3D aufnehmen werden? Oder glaubt ihr, dass 3D ein Trend ist, der nicht wiederbelebt werden sollte? Benutzt ihr vielleicht noch heute einen 3D-TV oder Ähnliches? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!