Von der Isar ins All: Ein Münchner Start-Up will schon in wenigen Tagen ein neues Zeitalter der europäischen Raumfahrt einläuten

Die Spectrum-Rakete wird wahrscheinlich Ende März von einem Raumhafen in Norwegen abheben. Sie ist damit die erste ihrer Art, die vom, europäischen Festland startet. (Bildquelle: Isar Aerospace)

Nur noch wenige Tage, dann könnte das Münchner Unternehmen Isar Aerospace Geschichte schreiben. Die Hinweise verdichten sich, dass die Spectrum-Rakete noch im März vom norwegischen Andøya Raumhafens abheben soll. Erst kürzlich schloss die Rakete alle notwendigen Tests ab.

Wir erklären euch, wann es gen Orbit gehen könnte und wieso das für die europäische Raumfahrt ein Ereignis von epochaler Tragweite wäre.

1:09 Wo lagert die NASA eigentlich Mondsteine? Eine Expertin erklärt es

Autoplay

Spectrum als Vorreiter Europas

Der Andøya Raumhafen liegt auf einer Insel vor der Küste Nordnorwegens. Für den Zeitraum zwischen dem 20. und 30. März hat der Raumhafen ein Warngebiet für Schiffe eingerichtet. Die potenzielle Gefährdung gelte während dieser 11 Tage jeweils von 12:30 bis 16:30 Uhr deutscher Zeit. Sie betrifft eine Zone nahe des Raumhafens auf einer Insel vor der Küste Nordnorwegens (via europeanspaceflight).

In der Regel definieren diese Warnstreifen Gebiete, über die eine startende Rakete hinwegfliegt und in die bei einem Startabbruch Trümmer herabfallen könnten. Nun wird Isar Aerospace hierbei nicht ausdrücklich erwähnt, allerdings sprechen alle bekannten Fakten für einen, Ende März stattfindenden, Startversuch:

Isar Aerospace kommt als einziger startbereiter Kunde infrage.

Wie eingangs erwähnt, hat die von den Münchnern selbst entworfene und konstruierte Kombi aus Rakete und Triebwerk inzwischen alle erforderlichen Tests ihrer Systeme und Antriebe erfolgreich beendet.

Eckdaten der Spectrum: Zweistufige Leichtlast-Orbitalrakete

Maße: 28 Meter hoch und 2 Meter im Durchmesser

Anzahl der Triebwerke: 10, auf zwei Stufen verteilt

Nutzlast: Eine Tonne in den niedrigen (LEO) und 700 Kilo in den sonnensynchronen Erdorbit (SSO). Zum Vergleich, Ariane 6 (mit Feststoffboostern): 63 Meter Höhe, 5,4 Meter Durchmesser und bis zu 20 Tonnen in den LEO.

Bisher fehlte noch die Starterlaubnis der norwegischen Civil Aviation Authority (CAA Norway). Die Bekanntgabe der Startfenster durch den Raumhafen legt allerdings nahe, dass sie inzwischen vorliegt. Statements diesbezüglich fehlen aber.

Der Redaktion von GameStar-Tech liegen aber Aussagen eines anonym bleibenden Mitarbeiters von Isar Aerospace vor, die das obige Startfenster bestätigen. Es könne vermutlich eingehalten werden.

Wir haben bei Isar Aerospace um weitere Informationen sowie um Bestätigung des Startfensters Ende März gebeten, aber bisher noch keine Antwort erhalten. Sollte sich das ändern, aktualisieren wir die Meldung für euch per Update am Anfang.

Antrieb und Nutzlast beim Erstflug

Was genau die Spectrum beim potenziellen Erstart in den Orbit bringen soll, ist derzeit noch offen. Nach einer älteren Meldung vom DLR könnten kleine Satelliten, sogenannte CubeSats, an Bord sein. Diese Information bezog sich allerdings auf einen geplanten Erststart im Jahr 2022. Ob das noch aktuell ist, bleibt abzuwarten.

Angetrieben wird die Spectrum-Rakete von neun Aquila-Triebwerken in der Erst- und einem Vacuum-optimierten Aquila in der Zweitstufe. Es handelt sich dabei um einen Antrieb vom Typ offener Gas-Generator . Einen Schnell-Kurs zu Grundlagen heutiger Raketentriebwerke findet ihr hier: Wenn ihr die Übersicht durchgelesen habt, versteht ihr, mit welcher Meisterung der physikalischen Grundprinzipien Isar Aerospace die Rakete in den Orbit schießt.

Spectrum: Darum wäre ihr Erststart besonders

Nicht nur wäre die Spectrum bei erfolgreichem Erreichen eines Orbits die erste deutsche Rakete, der das gelänge. Obendrein stünde ihr dann der Titel Pionier der Orbitalstarts von Festland-Europa zu. Die europäische Mittellast-Raketenfamilie Ariane hebt nämlich traditionell von Kourou in Französisch-Guayana, Südamerika, ab. Und Russland startet seine Raketen seit jeher vom asiatischen Teil seines Landes aus.

Seit einigen Jahren rückt die angestrebte europäische Unabhängigkeit von russischen sowie amerikanischen Raketen in den Fokus von Entscheidungsträgern. Der freie Zugang zum Orbit soll gewahrt bleiben.

Hierbei gelten Projekte wie das des Münchner Start-ups als Hoffnungsträger. Glückt der Erststart der Spectrum, gelänge ein lang ersehnter erster Schritt, um abseits der Ariane weitere Familien von Orbitalraketen für unterschiedliche Orbits und Nutzlasten auf den Markt zu bringen.