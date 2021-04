It Takes Two: Heute ab 18:00 Uhr Live mit Julius und Natascha

Es ist wieder Zeit für das Game of the Week! Diese Woche feiern Julius und Natascha die Zusammenarbeit in Hazelight Studios neuem Koop-Hit It Takes Two.Chef Josef Fares hat allen, denen das Spiel nicht gefällt, 1000 Dollar versprochen. Werden Jules und Natascha heute also reich? Mal sehen!

Mindestens werden sie reicher um ein witziges, spannendes Abenteuer voller Überraschungen.Seid live dabei, wenn die beiden heute Abend ab 18:00 Uhr auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions versuchen, ihre imaginäre Ehe zu retten:

Unsere Redaktionen sind übrigens begeistert vom Spiel. GameStar hat im Test eine 87 vergeben und lobt es als rasantes, sehr intelligentes und kreatives Abenteuer voller Überraschungen. GamePro hat mit einer 90 sogar den Platin-Award vergeben und bezeichnet es als fantastisches Koop-Adventure im Pixar-Look.