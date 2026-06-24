In der Welt von Game of Thrones ist ein Schauspieler in drei verschiedenen Rollen zu sehen - jetzt sind zumindest zwei davon tot

Diesen Kerl habt ihr schon mal gesehen. Genau genommen schon zweimal. Also insgesamt dreimal. Bildquelle: HBO

In Game of Thrones haben gleich drei verschiedene Schauspieler den Reitenden Berg Gregor Clegane verkörpert. Aber es geht auch umgekehrt: Jefferson Hall ist in der Welt von Westeros wiederum in drei verschiedenen Rollen zu sehen.

Mit dem Start der dritten Staffel von House of the Dragon sind jetzt aber zumindest zwei davon tot. Falls ihr noch nicht auf dem aktuellen Stand seid, gibt es an dieser Stelle eine ausdrückliche Spoiler-Warnung!

Jefferson Halls (kleine) Rolle in Staffel 1 von Game of Thrones

Beginnen wir von vorn. Jefferson Hall trat 2011 erstmals in Game of Thrones auf und war sogar in der allerersten Staffel der Verfilmung von Das Lied von Eis und Feuer zu sehen. Hier hatte Hall als Ser Hugh of the Vale in einer recht kleinen Rolle auf und war auch nur in einer Folge zu sehen.

Als ehemaliger Knappe von Jon Arryn war Hugh of the Vale in das Mordkomplott um Eddard Starks (Sean Bean) Kameraden verstrickt. Im Turnier zu Ehren der neuen Hand von König Robert Baratheon (Mark Addy) wird Ser Hugh dann von Gregor Clegane (Conan Stevens) erschlagen.

In der Romanvorlage ist Gregors Bruder Sandor (Rory McCann) fest davon überzeugt, dass Hughs Tod durch den Berg definitiv kein Zufall ist – er lässt aber offen, ob um Hugh zum Schweigen zu bringen oder, weil Gregor einfach nur auf Blut aus war.

Jefferson Hall als Ser Hugh of the Vale in Staffel 1 von Game of Thrones. Bildquelle: HBO

Jefferson Halls Doppelrolle in House of the Dragon

2022 – und damit zehn Jahre später – kehrte Jefferson Hall dann nach Westeros zurück. Und dann gleich mal in einer Doppelrolle: In der Adaption des Drachentanzes aus George R.R. Martins fiktiven Historienroman Feuer und Blut spielt Hall die Zwillinge Tyland und Jason Lannister.

Im Streit der Schwarzen Targaryens gegen die Grünen stehen beide auf der Seite von König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) und damit im direkten Konflikt mit Rhaenyra (Emma D’Arcy).

Hier noch etwas mehr Kontext zu den beiden Lannisters:

Jason Lannister ist zur Zeit von House of the Dragon das Oberhaupt des Hauses Lannister und trägt die Titel Lord von Casterlystein, Wächter des Westens und Oberster Herr der Westlande. Noch vor dem Tanz der Drachen hält er um Rhaenyras Hand an, wird aber abgewiesen, später ist er Teil des Grünen Rates und führt seine Armee Richtung Harrenhal, wo sie Daemon Targaryen (Matt Smith) vermuten.

Auf Verstärkung hoffen sie durch Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) und dessen Drache Vhagar. Jason Lannister und seine Streitkräfte werden aber von den Winterwölfen aus dem Norden unter der Führung von Roderick Dustin (Tommy Flanagan) abgefangen. Roderick präsentiert daraufhin Daemon den abgeschlagenen Kopf von Jason Lannister.

Tyland Lannister ist der jüngere Zwillingsbruder von Jason und wird als Meister der Schiffe verpflichtet, nachdem Lord Corlys Die Seeschlange Velaryon (Steve Toussaint) sich aus der Politik von Königsmund zurückzieht. Tyland bleibt nach dem Tod von Viserys (Paddy Considine) in den politischen Ränkespielen involviert und wird zwischenzeitlich zum Meister der Münze ernannt.

Gegen Ende von Staffel 2 entsendet Aemond dann Tyland nach Tyrosh aus, um die Seestreitkräfte der Triarchie zu rekrutieren: Mit ihrer Hilfe soll die Handelsblockade der Seeschlange vor Königsmund zerschlagen werden. Tyland ist erfolgreich und in Staffel 3 entbrennt die Schlacht in der Gurgel. Im Eifer des Gefechts wird er allerdings von Lohar (Abigail Thorn) verraten und in voller Rüstung von Bord gestoßen, woraufhin er augenscheinlich ertrinkt.

2:03 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 3 wird das ganze brutale Ausmaß des Targaryen-Bürgerkriegs deutlich

Autoplay

Ist damit Jefferson Halls dritter GoT-Charakter damit ebenfalls tot? Nicht unbedingt. Ohne zu viel zu verraten: Im Roman von George R.R. Martin spielt Tyland bei den kommenden Ereignissen noch eine wichtige Rolle. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass sich House of the Dragon von seiner Vorlage entfernt …

Staffel 3 von House of the Dragon ist gerade erst angelaufen und wird insgesamt acht Folgen umfassen. Eine vierte und letzte Staffel soll dann 2028 folgen, für 2027 steht erst einmal Season 2 von A Knight of the Seven Kingdoms an.